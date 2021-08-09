Cumhuriyet Soruyor

Cumhuriyet, yanıtı hala verilmeyen 5 hayati sorunun izini sürmeye devam ediyor. Türkiye, bu soruların yanıtını alana kadar Cumhuriyet, gerçekleri aramaya devam edecek...

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00
Cumhuriyet Soruyor
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1- 28 MİLYAR DOLAR NEREDE?

Merkez Bankası’nın rezervleri eksiye düşürüldü. İktidar, aylardır 128 milyar doların nereye gittiğine ilişkin net bir açıklama yapmadı.

2- 750 MİLYON DOLAR ÖDENDİ Mİ?

Ziraat Bankası - Demirören skandalının ardından kamu bankalarının kime, ne kadar kredi verdiği, geri ödenip ödenmediği soruları yanıtsız. 

3- 10 BİN DOLARI ALAN SİYASETÇİ KİM?

İçişleri Bakanı Soylu, bir siyasetçinin çete lideri Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını açıkladı. İsim konusunda sessizlik sürüyor. 

4- NEDEN SÖNDÜRME UÇAĞI YOK?

THK’de, yangın söndürmek için 20 hava aracı olmasına karşın, Orman Bakanlığı neden yangın söndürme işini özelleştirdi? 

5- İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KULLANILDI MI?

Bürokratlar istekleri geri çevrilmesin diye telefonlarını her nerede olursa olsunlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan mı bağlatıyor? 


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