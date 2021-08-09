Cumhuriyet Soruyor

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

1- 28 MİLYAR DOLAR NEREDE?

Merkez Bankası’nın rezervleri eksiye düşürüldü. İktidar, aylardır 128 milyar doların nereye gittiğine ilişkin net bir açıklama yapmadı.

2- 750 MİLYON DOLAR ÖDENDİ Mİ?

Ziraat Bankası - Demirören skandalının ardından kamu bankalarının kime, ne kadar kredi verdiği, geri ödenip ödenmediği soruları yanıtsız.

3- 10 BİN DOLARI ALAN SİYASETÇİ KİM?

İçişleri Bakanı Soylu, bir siyasetçinin çete lideri Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını açıkladı. İsim konusunda sessizlik sürüyor.

4- NEDEN SÖNDÜRME UÇAĞI YOK?

THK’de, yangın söndürmek için 20 hava aracı olmasına karşın, Orman Bakanlığı neden yangın söndürme işini özelleştirdi?

5- İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KULLANILDI MI?

Bürokratlar istekleri geri çevrilmesin diye telefonlarını her nerede olursa olsunlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan mı bağlatıyor?