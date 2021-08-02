Cumhuriyet Soruyor
Cumhuriyet, yanıtı hala verilmeyen 5 hayati sorunun izini sürmeye devam ediyor. Türkiye, bu soruların yanıtını alana kadar Cumhuriyet, gerçekleri aramaya devam edecek...
1- CÜPPELİ’YE ‘YAŞ’ ÖDÜLÜ MÜ
Eski Tuğamiral Mehmet Sarı’ya ilişkin üniforması üzerine giydiği cüppeli fotoğrafları nedeniyle başlatılan disiplin soruşturması, aylardır sonuçlandırılmadı. Sarı’nın bu hafta yapılması beklenen Yüksek Askeri Şûra’da emekliye sevk edilmesi bekleniyor. Sarı, zamanaşımıyla kurtarılmak isteniyor.
2- 128 MİLYAR DOLAR NEREDE?
Merkez Bankası’nın rezervleri eksiye düşürüldü. İktidar, aylardır 128 milyar doların nereye gittiğine ilişkin net bir açıklama yapmadı.
3- 750 MİLYON DOLAR ÖDENDİ Mİ?
Ziraat Bankası - Demirören skandalının ardından kamu bankalarının kime, ne kadar kredi verdiği, geri ödenip ödenmediği soruları yanıtsız.
4- 10 BİN DOLARI ALAN SİYASETÇİ KİM?
İçişleri Bakanı Soylu, bir siyasetçinin çete lideri Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını açıkladı. İsim konusunda sessizlik sürüyor.
5- NEDEN SÖNDÜRME UÇAĞI YOK?
THK’de, 20 yangın söndürme uçağı olmasına karşın, Orman Bakanlığı neden yangın söndürme işini özelleştirdi?
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