Cumhuriyet Soruyor

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Hukuk devletinden hızla uzaklaşan Türkiye’de, iktidarın ısrarla yanıtsız bıraktığı soruları unutturmamak adına bir daha anımsatıyoruz, soruyoruz...

1- 128 MİLYAR DOLAR NEREDE?

Merkez Bankası’nın rezervleri eksiye düşürüldü. İktidar, aylardır 128 milyar doların nereye gittiğine ilişkin net bir açıklama yapmadı.

2- 10 BİN DOLARI ALAN SİYASETÇİ KİM?

İçişleri Bakanı Soylu, bir siyasetçinin çete lideri Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını açıkladı. İsim konusunda sessizlik sürüyor.

3- 750 MİLYON DOLAR ÖDENDİ Mİ?

Ziraat Bankası - Demirören skandalının ardından kamu bankalarının kime, ne kadar kredi verdiği, geri ödenip ödenmediği soruları yanıtsız.

4- CÜPPELİ NEDEN HALA GÖREVDE?

Tuğamiral Sarı’nın tarikat evinde cüppeli-sarıklı fotoğrafları ortaya çıktı. MSB, görevinin başında olup olmadığını bile açıklamadı.

5- SBK’YE KİMLER KOL KANAT GERDİ?

Karapara aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’ın yargılandığı davadaki skandallar, yurtdışına kaçış süreci açıklığa kavuşmadı.

Cumhuriyet yine görevini yapıyor...

Hiçbir şaibenin üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz...

İşte bu yüzden sormayı sürdürüyoruz...