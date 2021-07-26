Cumhuriyet Soruyor
Cumhuriyet, geçtiğimiz haftalarda başlattığı, yanıtı hala verilmeyen 5 hayati sorunun izini sürmeye devam ediyor. Türkiye, bu soruların yanıtını alana kadar Cumhuriyet, gerçekleri aramaya devam edecek...
Hukuk devletinden hızla uzaklaşan Türkiye’de, iktidarın ısrarla yanıtsız bıraktığı soruları unutturmamak adına bir daha anımsatıyoruz, soruyoruz...
1- 128 MİLYAR DOLAR NEREDE?
Merkez Bankası’nın rezervleri eksiye düşürüldü. İktidar, aylardır 128 milyar doların nereye gittiğine ilişkin net bir açıklama yapmadı.
2- 10 BİN DOLARI ALAN SİYASETÇİ KİM?
İçişleri Bakanı Soylu, bir siyasetçinin çete lideri Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını açıkladı. İsim konusunda sessizlik sürüyor.
3- 750 MİLYON DOLAR ÖDENDİ Mİ?
Ziraat Bankası - Demirören skandalının ardından kamu bankalarının kime, ne kadar kredi verdiği, geri ödenip ödenmediği soruları yanıtsız.
4- CÜPPELİ NEDEN HALA GÖREVDE?
Tuğamiral Sarı’nın tarikat evinde cüppeli-sarıklı fotoğrafları ortaya çıktı. MSB, görevinin başında olup olmadığını bile açıklamadı.
5- SBK’YE KİMLER KOL KANAT GERDİ?
Karapara aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’ın yargılandığı davadaki skandallar, yurtdışına kaçış süreci açıklığa kavuşmadı.
Cumhuriyet yine görevini yapıyor...
Hiçbir şaibenin üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz...
İşte bu yüzden sormayı sürdürüyoruz...
İlgili Haberler
- Cumhuriyet Soruyor
- Cumhuriyet Soruyor
- Cumhuriyet Soruyor
Video Haberler
- Selde mahsur kalan çiftin zorlu kurtuluşu kamerada
- Şarampole yuvarlandı, itfaiye ekipleri çıkardı
- Sigara yangına neden oldu, facia önlendi
- Yıldırım düşen ev küle döndü
- Yaşarken helvasını yedi
- Minibüs traktöre çarptı: 7 yaralı
- Kazayı unuttu eşya derdine düştü
- Taksinin şöförü aracın camı kesilerek kurtarıldı
- Özel güvenlik kıyafeti giyip iş yerini soydular
- 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Harvard'lı bilim insanından kritik Türkiye uyarısı
- Bakanlıktan 81 ile gitti! Yeni kural ve cezalar geliyor
- Erdoğan artık gündemi belirleyemiyor
- Körfez turkuaz renge büründü
- Kadınların başarısı Şenocak'ı rahatsız etti
- 'Vaka sayısını düşürmenin tek bir yolu var'
- Üçüncü doz BioNTech kimler için gerekli?
- Canlı yayında birbirlerine girdiler: Adam mısın sen?
- En az aşı yapılan kentte seferberlik
- Taksiye alınmayan geline Ongun’dan mesaj