Cumhuriyet Soruyor

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

1- DEKONT NEREDE? Sezgin Baran Korkmaz’ın süper lüks uçağını kullandığı ortaya çıkan Bakan Soylu’nun şirketi, uçağı kiralayan yandaş firmaya ödeme yaptı mı? Yaptıysa dekontu nerede?

2- 128 MİLYAR DOLAR NEREDE? İktidar, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarının nereye gittiğini hâlâ net olarak açıklamadı.

3- O AMİRAL HÂLÂ GÖREVDE Mİ? Cüppeli-sarıklı Tuğgeneral Sarı’nın görevde olup olmadığı bile açıklanmıyor.



4- 10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ KİM? Soylu, bir siyasetçinin Peker’den 10 bin dolar aldığını açıkladı. İsim hâlâ belirsiz.



5- UYUŞTURUCU KİME GELİYORDU? Mersin Limanı’nda yakalanan 1 ton 763 kilogram kokainin kime geldiği ortaya çıkmadı.

