Cumhuriyet Soruyor
Cumhuriyet, geçtiğimiz haftalarda başlattığı, yanıtı hala verilmeyen 5 hayati sorunun izini sürmeye devam ediyor. Türkiye, bu soruların yanıtını alana kadar Cumhuriyet, gerçekleri aramaya devam edecek...
1- DEKONT NEREDE? Sezgin Baran Korkmaz’ın süper lüks uçağını kullandığı ortaya çıkan Bakan Soylu’nun şirketi, uçağı kiralayan yandaş firmaya ödeme yaptı mı? Yaptıysa dekontu nerede?
2- 128 MİLYAR DOLAR NEREDE? İktidar, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarının nereye gittiğini hâlâ net olarak açıklamadı.
3- O AMİRAL HÂLÂ GÖREVDE Mİ? Cüppeli-sarıklı Tuğgeneral Sarı’nın görevde olup olmadığı bile açıklanmıyor.
4- 10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ KİM? Soylu, bir siyasetçinin Peker’den 10 bin dolar aldığını açıkladı. İsim hâlâ belirsiz.
5- UYUŞTURUCU KİME GELİYORDU? Mersin Limanı’nda yakalanan 1 ton 763 kilogram kokainin kime geldiği ortaya çıkmadı.
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