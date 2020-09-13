13 Eylül 2020 Pazar, 23:38

"Biz bir defalık sanat yapıyoruz bir defa söylüyoruz ve bitiyor."

50 yıllık sanat yaşamı boyunca Türkiye'de ve Türkiye dışında opera ve konser şarkıcılığı aynı zamanda sanat kurumu, üniversite ve konservatuvar yöneticilikleri yapmış bariton Mesut İktu'ya ait bu söz. Bu söz, ayrıca Mesut İktu'nun yaşamını da özetliyor.

Seyit Yöre tarafından yayıma hazırlanan kitap, bu bir defalık sanatın nasıl icra edildiğine konser salonları dışından bakmamızı sağlayan, sanatçının aile, okul ve deneyimleriyle nasıl yetiştiğine olduğu kadar sahne hazırlıklarına orkestra, dekor, kostüm ve ışıkla uyumuna dair bir tanıklık.

Bir sanatçının deneyimlerinden kaynaklı bir yönetici olarak sanata ve sanat kurumlarının gelişimlerine kazandırdıklarına; yapamadıklarına, eksik kalanlara, zorunluluklara dair bir iç bakış.

Mesut İktu'nun aile üyeleriyle özel yaşamından bağımsız da olmayan kariyerine, aynı zamanda Türkiye'de konservatuvarlar ile müzik ve sahne sanatları kurumlarının tarihine ışık tutan Mesut İktu - Cumhuriyet’in 50 Yıllık Sesi, Türkiye içinde ve dışındaki birçok kişi ve kuruma ait anıları da aktarıyor.

Kitapta İktu'nun kişisel arşivinden sunulan belgelerin yanı sıra, okuyucuya internet bağlantı adresleri verilerek adı geçen eserlerin dinlenilmesi de amaçlanmış.

Mesut İktu - Cumhuriyet’in 50 Yıllık Sesi / Hazırlayan: Seyit Yöre / h2o Kitap / 216 s.