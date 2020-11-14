Dağlık Karabağ’da taraflar Rusya’nın arabuluculuğunda cenaze değişimi yaptı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Karabağ’daki Rus barış güçlerinin arabuluculuğu ve katılımı ile Ermenistan’la çatışmalarda ölen askerlerin cenazelerinin karşılıklı değişimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

AA
14 Kasım 2020 Cumartesi, 14:46
Dağlık Karabağ’da taraflar Rusya’nın arabuluculuğunda cenaze değişimi yaptı
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Azerbaycan’dan yetkililer, Karabağ’daki çatışmaların sonlandırılması anlaşmasından hemen önce Azerbaycan’ın eline geçen Şuşa kentindeki çarpışmalarda ölen askerlerin cenazelerinin karşılıklı olarak teslim edildiğini söyledi. Yetkililer, Ermenistan’dan çatışmalarda ölen 6 Azerbaycan askerinin cenazesini teslim aldıklarını belirtti. Açıklamada Ermenistan'a teslim edilen cenaze sayısı verilmedi.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşmasında tarafların ölen askerler ve esirleri değiştireceği belirtilmişti. Azerbaycan ordusu, Şuşa şehrini 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.

Fotoğraf: Reuters


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