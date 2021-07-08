Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, verilen penaltıyı doğru bulmadı

EURO 2020'ye, yarı final maçında İngiltere'ye 2-1 mağlup olarak veda eden Danimarka, verilen penaltı kararının yanlış olduğunu düşünüyor.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2021 Perşembe, 07:42
Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, verilen penaltıyı doğru bulmadı
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Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilk iki maçını kaybederek başlayan ve sonrasında Galler ve Çek Cumhuriyeti'ni saf dışı bırakan Danimarka, yarı finalde İngiltere'ye mağlup oldu.

Wembley'de uzatmaya giden mücadelenin 102. dakikasında verilen penaltı kararı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Karşılaşma sonrası basın toplantısında soruları yanıtlayan Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, "Sterling'in topla buluştuğu anda bir penaltı, bir temas göremedim. Penaltı değildi. Bunun hayal kırıklığını yaşıyorum. Oyuncularımız buraya gelmek çok çalıştı çünkü. Çok çaba harcadık biz." ifadelerini kullandı.

49 yaşındaki teknik adam, 'Maçın gidişatını etkileyen neydi?' şeklindeki soruya ise "Penaltı. Çünkü maç 1-1 devam edecekti." yanıtını verdi.


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