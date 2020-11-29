Danimarka’da Covid-19 bulaşan kediler itlaf edildi
Danimarka’da Covid-19 rastlanan bazı kedilerin de itlaf edildiği açıklandı.
Danimarka’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) rastlanan bazı kedilerin de itlaf edildiği açıklandı.
Dagbladet Holstebro-Struer gazetesinin haberine göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI), geçtiğimiz günlerde itlafına başlanan vizonların bulunduğu 7 vizon çiftliğindeki 33 kediye Covid-19 testi yaptı. İki çiftlikteki kedilerin 12’sinde virüse rastladı ve bazı kediler itlaf edildi.
Kedi hakları derneği Kattens Vaern Direktörü Lone Nielsen, kedilerin itlaf edilmesinde Enstitüye yardım ettiklerini doğruladı. Nielsen, kaç kedinin itlaf edildiği konusunda bilgi vermedi.
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