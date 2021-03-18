Danişmentli İsmail Efe’nin anısını Efeler'de yaşatılacak

18 Mart 2021 Perşembe, 16:17

Efeler Belediyesi tarafından, Köprülü Veysipaşa Mahallesi'nde Danişmentli İsmail Efe’nin anısını ölümsüzleştirmek için anıt heykeli yaptırıldı. Danişmentli İsmail Efe Anıt Heykeli Açılışı, koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirildi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay açılışta yaptığı konuşmada, "Hem Birinci Dünya Savaşı’nda hem de Kurtuluş Savaşı’nda yurdu ve milleti için canını ortaya koyan, büyük yararlılıklar gösteren Aydın’ın yiğit evladı Danişmentli İsmail Efe’nin anısını ölümsüzleştirmek istedik. Efeler Belediyesi olarak kahraman Efemizin adına yaraşır heykelini bir anıt olarak bugün burada sizlerle birlikte açmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Danişmentli İsmail Efe 1878 yılında bugün Efeler ilçemizin bir mahallesi olan eski deyişle Aydın merkeze bağlı Danişment köyünde doğdu. Askerlik çağına geldiğinde silahaltına alındı. Uzun yıllar Osmanlı ordusunun topçu birliklerinde askerlik yaptı. İyi derecede top kullanmayı öğrendi. Danişmentli İsmail’in askerlik yılları Osmanlı Devleti’nin en çalkantılı ve en zor geçen yıllarına rastladı. Efe, bu yıllarda Balkan Savaşları’na katıldı. Birinci Dünya Savaşı başlayınca Çanakkale Cephesi’ndeki Gelibolu Muharebelerinde savaştı. Bu cephe kapanınca Yemen Cephesi’ne gönderildi. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Cebel Topçu Eri olarak terhis edildi.”

“KUVA-YI MİLLİYE’YE KATILDI”

“Köyüne geldi, yerleşti, çok geçmeden de Aydın ve çevresi, Yunan Ordusu tarafından işgal edildi. İsmail Efe, mor cepkenini giydi, silahını yeniden eline aldı, beş kızanıyla Kuva-yı Milliye’ye katıldı. Batı Anadolu’nun diğer illerinden gelen diğer efe ve zeybeklerle birlikte Yunan Ordusu’na karşı düzenlenen baskınlara ve çete savaşlarına katıldı. Bu sırada Ankara’da kurulan TBMM’ye karşı ülkenin değişik yerlerinde iç isyanlar çıktı. TBMM Hükümeti’nin elinde bu isyanları bastıracak yeterli silahlı birlik yoktu. Aydın zeybeklerinden yardım istendi. Danişmentli İsmail Efe; Çanakkale Boğazı’nın doğusunda çıkan Aznavur Ahmet Ayaklanması, İstanbul Boğazı’nın doğusunda çıkan Bolu-Düzce Ayaklanması ve Konya çevresinde çıkan Delibaş Mehmet İsyanının bastırılmasında önemli rol oynadı.”

“AYDIN SAVUNMASINDA TOP KULLANAN TEK EFE”

“İç isyanlarının bastırılmasından sonra Aydın cephesine döndü. Yunan Ordusu’ndan ele geçirilen seri atışlı bir dağ topu, Danişmentli İsmail Efe’nin emrine verildi. Efe bu topu yunan askeri birliklerine karşı ustalıkla kullandı. Aydın savunmasında top kullanan tek efe olarak tarihe geçti. 1921 yılında düzenli ordunun kurulmasından sonra kırk yaş üzerinde olduğu için er olarak orduya alınmadı. Efe de köyüne döndü, vatanın işgalinden kurtarılması ve Cumhuriyet’in ilanından sonra Efe’nin Kurtuluş Savaşı’ndaki yararlılıklarını unutmayan Mustafa Kemal Atatürk, Danişmentli İsmail Efe’yi Milis Binbaşı rütbesi vererek onurlandırdı. TBMM de Efe’yi Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirdi. Uzun süre köyünde yaşayan İsmail Efe yaşamının son yıllarında Aydın Merkeze yani Efeler ilçemize taşındı.

“EFELER’DE ESNAF OLARAK YAŞAMINI SÜRDÜRDÜ”

“Çarşı Karakol’un alt köşesindeki iki katlı binada esnaf olarak yaşadı. Binanın alt kısmını zahire alım satımı için dükkan olarak, üst katını da mesken olarak kullandı. Danişmentli İsmail Efe 4 Temmuz 1946 günü aramızdan ayrıldı. Kahraman efemizin heykelini açmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, bize böyle güzel bir vatan bıraktıkları için anıları önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyorum. Işıklar içinde uyusunlar.”