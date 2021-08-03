Datça açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem!

03 Ağustos 2021 Salı, 23:16

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı, saat 22.53'te ve 12,70 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 51,98 kilometre olarak ölçüldü.