David Fincher'ın yeni filmi 'Mank'ten ilk fragman geldi
David Fincher'ın 4 Aralık’ta Netflix’te yayımlanacak yeni filmi "Mank"in ilk fragmanı izleyiciyle buluştu. "Citizen Kane"in senaristlerinden Herman Mankiewicz'in hayatını anlatan film, yönetmenin "Mindhunter" dizisinden sonra çektiği ilk film olarak seyirciyle buluşacak.
Oyuncu kadrosunda Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Tom Burke, Charles Dance, Tuppence Middleton, Arliss Howard, Joseph Cross, Ferdinand Kingsley, Jamie McShane, Sam Troughton, Toby Leonard Moore ve Tom Pelphrey gibi isimlerin yer aldığı "Mank" filmi ile David Fincher, "Gone Girl"den sonra 6 yıllık bir aranın ardından yeniden izleyici ile buluşacak.
"Se7en", "Fight Club", "Zodiac", "The Social Network" gibi birçok filmden tanıdığımız Fincher’in bu son filmi "Mank"in senaryosunu ise yönetmenin babası Jack Fincher kaleme aldı.
Herman Mankiewicz'in alkol problemleriyle savaştığı ve geçirdiği trafik kazasının ardından bacağından yaralanarak geçirdiği kötü zamanlarda yazdığı senaryolardan biri olan "Citizen Kane"in hayata geçiş hikâyesini konu alan filmde Mankiewicz'e, Darkest Hour ile Oscar Ödülü'nün sahibi olan Gary Oldman hayat verecek.
Amanda Seyfried'in aktris Marion Davies'i canlandıracağı filmde; Lily Collins, Mankiewicz'in sekreteri Rita Alexander'a; Tuppence Middleton ise Herman'ın eşi Sara Mankiewicz'e hayat verecek. "The Souvenir"in yıldız oyuncusu Tom Burke'ü ise Orson Welles karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
?David Fincher'ın hayata geçirebilmek için askıya aldığı "Mindhunter"dan sonra çektiği ilk film olan "Mank", 4 Aralık 2020'de Netflix'te izlenebilecek.
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