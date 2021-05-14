David Luiz sezon sonunda Arsenal’den ayrılıyor

14 Mayıs 2021 Cuma, 19:13

Athletic’de yer alan haberde, David Luiz’in ayrılık kararını Arsenal yönetimine ilettiği belirtildi. Arsenal’in tecrübeli oyuncuya yeni bir kontrat teklifinde bulunmasının ardından Luiz’in bu kararı aldığı kaydedildi.

BİR AYDIR OYNAMIYOR

Ligde oynanan Newcastle United maçında sakatlanan David Luiz, bacağındaki sakatlığı sebebiyle yaklaşık bir aydır forma giyemiyordu. Luiz’in Crystal Palace ve Brighton’a karşı oynamasının zor olduğu belirtilirken tedavisinin devam ettiği ifade edildi.