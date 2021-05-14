David Luiz sezon sonunda Arsenal’den ayrılıyor
Arsenal’de sezon sonu sözleşmesi bitecek David Luiz’in takımdan ayrılacağı ifade edildi.
Athletic’de yer alan haberde, David Luiz’in ayrılık kararını Arsenal yönetimine ilettiği belirtildi. Arsenal’in tecrübeli oyuncuya yeni bir kontrat teklifinde bulunmasının ardından Luiz’in bu kararı aldığı kaydedildi.
BİR AYDIR OYNAMIYOR
Ligde oynanan Newcastle United maçında sakatlanan David Luiz, bacağındaki sakatlığı sebebiyle yaklaşık bir aydır forma giyemiyordu. Luiz’in Crystal Palace ve Brighton’a karşı oynamasının zor olduğu belirtilirken tedavisinin devam ettiği ifade edildi.
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