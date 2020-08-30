Davutoğlu ve Babacan'dan 30 Ağustos mesajı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde kutlama mesajı paylaştı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde kutlama mesajı paylaştı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde paylaştığı mesajda, “Zaferin 98. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da “İstiklal Mücadelesini, 30 Ağustos zaferiyle taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
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