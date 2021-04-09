Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: "'Müteahitlere dönüp artık milli paramıza dönelim' diye niye demiyorsunuz?"

09 Nisan 2021 Cuma, 18:27

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın D-8 ülkelerine yönelik yerli para çağrısı için, "Çok güzel bir düşünce ama adama demezler mi, 'Cumhurbaşkanı kendi yaptırdığımız otobanlardan, köprülerden de müteahhitlere dönüp artık milli paramıza dönelim’ diye niye demiyorsunuz? Çünkü o müteahhitlerle ortaklıkları var" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, Gaziantep'te Nizip ilçe teşkilat toplantısında partililere seslendi. "Muhtemeldir ki Ramazan’ın ilk haftasında ya da belki iki haftasında mutlak kapanma kararı alınabilir. Buradan bilim insanlarına sesleniyorum, bilim kurulundakilere; eğer uyarılarınız dinlenmiyorsa orada bulunmayı reddedin. Çünkü, siz de vebal altına giriyorsunuz. Ve buradan da iktidara sesleniyorum; evet bir kapanma kararı artık zaruridir" diye konuştu.

Davutoğlu, özetle şunları söyledi:

"İKİ İHTİMAL VAR: Dün toplanması gereken bilim kurulu tekrar toplantısını erteledi. Türkiye şu anda bütün olumsuzluklarda birinci sırada yer alıyor. Dünya’da en çok korona vakası görülen ülkede birinci sıradayız. Dünya’nın enflasyon liginde en üst sıralardayız. Dünyadaki faiz sıralamasında da en üst sıradayız. Vakalar 55 bine gelip dayanınca bir izah etme bir telaş ile cevap verme çabası içine girdiler. Peki üç hafta önce vakalar, 15 binlerde dolaşırken niçin sesleri çıkmıyordu? İki üç hafta içinde vakalar bu şekilde arttıysa ortada iki ihtimal var. Birinci ihtimal AK Parti kongresinden önce de vakaların sayısı aslında 30 bin, 40 bin, 50 bin civarındaydı. Ama onlar örtüyorlardı. Çünkü AK Parti kongresini lebalep yapmak istiyorlardı. İkinci ihtimal o kongreler lebalep yapıldığı için salgı hızla yayıldı. Ben size söyleyeyim, ikisi de doğru ikisi de geçerli.

BU MUDUR SİYASET ÜSTÜ OLMAK: Şu anda Türkiye’de iki doz aşıyı almış olan sadece 7,5 milyon vatandaşımız var, yani yüzde 9’u aşılandı Türkiye’nin. Halkıyla barışık olmayan, halkıyla aynı kaderi paylaşmayanların sağlıkta bir çözüm bulmaları çok zor. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Sağlık Bakanı, dün arka arkaya ikisi de hemen hemen aynı açıklamayı yaptı. Ve dediler ki, ‘Pandemi politikamızı siyaset üstü belirledik.’ Allah aşkına bakın nasıl siyaset üstü belirleme? Hiç kimse aşılanmadan, 65 yaş üstü dahi aşılanmadan önce aşılananlar Sayın Cumhurbaşkanı ve MKYK Üyeleriydi. Bu mudur siyaset üstü olmak.

KAPANMA ZARURİ: Bilim Kurulu’nun toplantısının ertelenmesinin sebebi açıktır. Muhtemeldir ki, Ramazan’ın ilk haftasında ya da belki iki haftasında mutlak kapanma kararı alınabilir. Buradan bilim insanlarına sesleniyorum, bilim kurulundakilere; eğer uyarılarınız dinlenmiyorsa orada bulunmayı reddedin. Çünkü, siz de vebal altına giriyorsunuz. Ve buradan da iktidara sesleniyorum; evet bir kapanma kararı artık zaruridir. Bütün vatandaşlar için geçerli olan, esnaf için geçerli olduğu kadar iktidar için de geçerli olan bir kapanma kararı alınabilir. Ama böyle bir kapanma kararı alırlarsa, esnafımızın kapanma kararı sürecince, hatta eğer kapanma kararı uzarsa bir ay boyunca bütün kira, doğalgaz, elektrik su harcamaları doğrudan devlet tarafından verilmelidir.

GİZLİ ORTAKLIKLAR: Çok güzel bir düşünce, ama adama demezler mi, Sayın Cumhurbaşkanı kendi yaptırdığımız otobanlardan, köprülerden de müteahhitlere dönüp artık milli paramıza dönelim’ diye niye demiyorsunuz? Çünkü o müteahhitlerle ortaklıkları var. Açık ve net söylüyorum, Şeffaf yürütülmeyen ihalelerin tümünde öyle veya böyle gizli ortaklıklar vardır."