Davutoğlu'ndan erken seçim mesajı

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:56

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il başkanları toplantısında‘erken seçim’ iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu partisinin seçime hazır olduğunu belirterek "Önümüzdeki döneme bakarsak erken seçim tartışmaları gündemde. Biraz da bizim kongrelerimizi hızlandırmamız büyük kongreye gitmemizin doğal olarak hızlı bir süreç içerisinde seyretmesinin sebebi de budur ve doğrudur" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, "Hangi şartta ve hangi zeminde olursa olsun her zaman erken seçime hazırız” diyen Davutoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

Önümüzdeki döneme bakarsak erken seçim tartışmaları gündemde. Biraz da bizim kongrelerimizi hızlandırmamız büyük kongreye gitmemizin doğal olarak hızlı bir süreç içerisinde seyretmesinin sebebi de budur ve doğrudur.

Şunu hep söylüyoruz, size de ben güveniyorum. Ben İl başkanlarıma güvendiğim için bugün bir daha söylüyorum, bu il başkanları kadrosu bütün eksik illeri de tamamlayarak inşallah 41 ilde kongrelerini en kısa sürede 15-20 gün içerisinde yapacak.

İnşallah 81 ilde örgütlenecek ve büyük kongreyi yaparak daha önce parti kuramaz diyenlere ve şimdi seçime giremez diyenlere şu mesajı sizler vereceksiniz: “Hangi şartta ve hangi zeminde olursa olsun her zaman erken seçime hazırız ve erken seçimin belirleyici partisi Gelecek Partisi olacaktır."