Akşener'den Davutoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:44

Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Müsavat Dervişoğlu ve Şenol Sunat ile Genel Sekreter Uğur Poyraz da bulundu. Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrası Akşener ve Davutoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.

"İADEYİ ZİYARETTE BULUNACAĞIZ"

Davutoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Çok özel bir misafiri ağırladık. Hayırlı olsun ziyareti başlı başına değerlidir ama ülkenin kritik süreçlerden geçtiği dönemde kapsamlı bir istişare yapma imkanımız oldu. Zor zamanlardan geçiyoruz. Türkiye’de bu kriz sarmalının içinde. Bunların dışında Türkiye’ye has krizlerle de boğuşmak durumunda. Sayın Meral Akşener ile fikir alışverişinde bulunduk. Konu başlıkları açısından benzer kanaatlere sahip olduğumuz, ciddi bir sinerji yakaladığımız bizlere hasıl olmuştur. Sadece bir devlet adamı değil bu ülkenin ortak değerlerini yaşayan bir vatandaş olarak da Gelecek Partisi olarak iki parti bayramlaşma isteğimizi bile reddetti. Ülke sorunu olduğunda nasıl tavır takınacakları konusunda haklı kaygılar içerisindeyiz. İki ana konuda çalışmalarımızı ortaklaştırmak gerektiğini düşünüyorum. Biz iktidarı yıpratmak için değil yol bulmak için siyaset yapıyoruz. İstişare zemini oluşacaktır. Ayrıca Türkiye’nin vizyonunu içeren hepimizin savunduğu güçlendirilmiş parlamenter sisteme nasıl geçeriz gibi istişarelere de devam edeceğiz. Biden’ın sözleri açısından Türk demokrasisinin Türkiye’yi zan altında bırakan bu açıklamanın ortak tavır alması gerekir. Sayın Genel Başkana da teklif de bulundum. Türkiye’ye yönelik her türlü müdahaleye karşı ortak bir tavır sergileriz çağrısında bulunmuştum. İktidardakiler samimiyse, değilse bu açıklamaları biz her zaman yaparız. Hayırlı olsun temennileri için teşekkür ediyorum, iadeyi ziyarette de bulunacağız.”



"Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Siz ve Sayın Babacan’ın itirazları dile getirdiğiniz zaman partilere nasıl bakıyorsunuz diye sormuşlardı. Ben de renkliliğe ihtiyaç var, demokrasi anlayışına ihtiyaç var demiştim. Aynı yerimde duruyorum. Bizler rekabet ediyoruz ama Türkiye’de uzun zamandır müştereklerin ortadan kalkmasına karşı itilaf noktalarının öne çıktığı bir anlayışla yönetiliyor Türkiye. Kırmadan incitmeden de siyasetin yapılabileceğini göstereceğiz sizlere. Sayın Davutoğlu’nun söylediği Biden’a ortak tutum teklifini de olumlu gördük. Başta Ak Parti olmak üzere grubu olan, çünkü ben Erdoğan’ın ne dediğini bilmiyorum, şayet Biden’ın sözlerine karşı tutumu varsa hem Meclis’te hem Gelecek Partisi’nin teklifidir bu. Sayın Erdoğan’ın fikrini merak etmekteyim. Biden’a bağırmaktan hepimiz telef olduk."

ALTUN'A 'BİDEN' TEPKİSİ

Akşener, Biden ile ilgili gelen soru üzerine “Mevzuda herhangi bir tavır duymadım. Dışişleri Bakanı’ndan duymadım. Erdoğan'dan duymadım. Brunson üzerinden bağırdık çağırdık meğer bunlar kankaymış. Sonra mektup gelmiş. Kurumsal bir ilişkiyi devletler arasında Türkiye geliştirmek zorundadır. Altun’un haddi değildir. Ha bire memurlar konuşuyor” dedi.

"DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇMEK"

İsminin Cumhurbaşkanı adayı olarak anılması hakkında gelen soru üzerine Akşener, “Ortada seçim yok. Hiçbir şey yok. Doğmamış çocuğa don biçmenin doğru olmadığını ifade etmek istiyorum” yanıtı verdi.

"DOĞU AKDENİZ POLİTİKASI DOĞRUDUR"

Türkiye’nin dış politikası nasıl değerlendirdikleri hakkında Davutoğlu “Doğu Akdeniz politikası doğrudur. Sıkıştırmak istenilen bir ülke konumunda kalamaz. Mısır ile de görüşülmelidir. Mısır önemli bir konuma sahip. Esnek bir diplomasi ama varlığımızı gösteren bir dış politika şart. Burada yanlış olan şahsi bir politika uygulanmasıdır” diye yanıtladı.

"BİNDİK BİR ALAMETE"

Salgının gidişatına ilişkin gelen soru üzerine Akşener, “Başından beri muhalefet anlayışsız mutlaka öneri ileri sürerek gitti. Bizim önerilerimizin büyük coğunluğuna kimse yan gözle bakmadı. 15 20 gün zorunlu karantina uygulanabilseydi. Esnaf şu an bağırmayacaktı, kapatıyoruz demeyecekti. Günlük tüketimi teşvik eden karar alın dedik. Şimdi sürü bağışıklığı üzerinden gidiliyor. Bir öyle bir öyle olmaz. Bilimsel düşünce tarzı anlık kararla yürümez. Makro planla yaparsınız. Pandemi ile ilgili bindik bir alamete gidiyoruz kıyamate” dedi.

Davutoğlu ise “11 Mart’tan beş gün sonra kapsamlı bir paket hazırladık. Bilimsel düşünmediği için bir katkadığı bir kavram var. Etki analizi. Okulları ne zaman açacaklar hala belirsiz. Sokağa çıkma yasağına iki saat kala sokağa çıkma yasağı ilan edilir. Her türlü bir kriz var” dedi.