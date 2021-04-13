Davutoğlu'ndan iktidara 'kısmi kapanma' tepkisi

13 Nisan 2021 Salı, 22:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı'nın ardından iki haftalık kısmi kapanma kararlarını açıkladı. Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanmaya gidildiği duyurdu ve hedeflenen oranda iyileşme olmazsa devamında çok daha sıkı uygulamaların geleceği mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı kararlarda eğimden ticarete birçok alanda tedbirlerin artırılmasına ilişkin detaylar yer aldı.

Yeni tedbirleri sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, iktidara “Günü değil, canı kurtarın!” çağrısında bulundu.

“Yanlışlarınızın faturasını vatandaşa kesmeyin” diyen Davutoğlu, “Almak zorunda kalacağınız kapsamlı kapanma kararını gecikmeden alın” dedi ve kapanma süresince hayata geçilmesi gereken 4 tedbir açıkladı.

Davutoğlu'nun tavsiyeleri şu şekilde:

1- Esnafımızın kira ve tüm faturaları devlet tarafından karşılanmalı, 5000 TL'den az olmamak üzere ciro kaybı desteği verilmelidir.

2- Hasat dönemine giren çiftçilerimize özel bir uygulama yapılmalı; ayrıca mazot, gübre ve yem ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmalıdır.

3- İşçilerimiz için kısa çalışma ödeneği derhal tekrar başlatılmalıdır.

4- İşsizlere ve sosyal yardıma muhtaç kesimlere açlık sınırı olan 2736 TL'den az olmamak üzere hane başı yardım yapılmalıdır.

Açıklamasının devamında "Bu tedbirler lütuf değildir. Sakın ha kaynak yok demeyin!" diyen Davutoğlu, "3-5 müteahhite peşkeş çektiğiniz, bir gecede merkez bankası başkanını değiştirerek hazineye yüklediğiniz miktarlar karşısında bu destekler devede kulaktır!" ifadelerini kullandı.