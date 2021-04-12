Davutoğlu'ndan Kargı Koyu'nun imara açılmasına sert tepki: Gözünüzü rant bürüdü!
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Erdoğan'ın imzasıyla Datça'daki Kargı Koyu yakınlarındaki hazine arazisinin imara açılmasına "Gözünüzü rant bürüdü!" diyerek tepki gösterdi.
6 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Muğla’nın Datça ilçesinde bulunan Kargı Koyu yakınlarındaki hazine arazisinin bir bölümüne “Otel alanı, günübirlik tesis alanı, park alanı, otopark” yapılmasının önü açıldı.
Koyun Özelleştirme İdaresi'ne devredilmesine bölge halkı tepki gösterirken, sivil toplum kuruluşları ve politikacılar da bu kararı sert bir dille eleştirdi.
"GÖZÜNÜZÜ RANT BÜRÜDÜ"
Twitter hesabı üzerinden karara ilişkin paylaşımda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Gözünüzü Rant Bürüdü! Vatanımızın cennet köşelerini rant uğruna talan etmeye kalkıyorsunuz, şimdi de gözünüzü Datça Kargı koyuna diktiniz! Geleceğimizi çalmanıza izin vermeyeceğiz! Bu cennet koyu, betona dönüştürme kararını derhal iptal edin! #DatçayıSavunuyoruz"
Davutoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
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