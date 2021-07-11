DEDAŞ'ın 'kesinti cezası' can aldı

11 Temmuz 2021 Pazar, 21:20

DEDAŞ, Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde birçok köyün elektriğini borçları nedeniyle kesti. Köyün su ihtiyacı elektrikli pompa sistemiyle karşılandığı için birçok köy susuz bırakıldı. Susuz kalan köylerden Yeniçağlar'da İsa Üke isimli 16 yaşındaki çocuk, kovayla kanaldan su çekmeye çalışırken kanala düştü. Kanaldan çıkarılarak Batman Bölge Hastanesi'nin yoğun bakım servisine alınan Üke, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 21.00 sularında yaşamını yitirdi.

Baba Nuri Üke, dün (10 Temmuz) oğlunun eve götürmek ve hayvanlara vermek için kanaldan kovalarla su çektiğini, bu esnada da kanal düştüğünü belirtti.

Köylülerden İhsan Özerdem, söz konusu kesinti için DEDAŞ'ı suçlamıştı. Evlere fatura kesilmediğini belirten Özerdem, DEDAŞ'ın köylülerden toplamda 3 milyon 200 bin TL'ye yakın bir ücret talep ettiğini ve bu ücret ödenmediği için elektriklerin kesildiğini aktardı.