DEDAŞ'ın 'kesinti cezası' can aldı
Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi'nin (DEDAŞ) elektriğini kestiği Batman'a bağlı Yeniçağlar köyünde, kovayla su çekmeye çalışan 16 yaşındaki İsa Üke isimli çocuk kanala düştü. Kanaldan çıkarılan çocuk, Batman Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisine alınan Üke, yaşam mücadelesini kaybetti.
DEDAŞ, Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde birçok köyün elektriğini borçları nedeniyle kesti. Köyün su ihtiyacı elektrikli pompa sistemiyle karşılandığı için birçok köy susuz bırakıldı. Susuz kalan köylerden Yeniçağlar'da İsa Üke isimli 16 yaşındaki çocuk, kovayla kanaldan su çekmeye çalışırken kanala düştü. Kanaldan çıkarılarak Batman Bölge Hastanesi'nin yoğun bakım servisine alınan Üke, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 21.00 sularında yaşamını yitirdi.
Baba Nuri Üke, dün (10 Temmuz) oğlunun eve götürmek ve hayvanlara vermek için kanaldan kovalarla su çektiğini, bu esnada da kanal düştüğünü belirtti.
Köylülerden İhsan Özerdem, söz konusu kesinti için DEDAŞ'ı suçlamıştı. Evlere fatura kesilmediğini belirten Özerdem, DEDAŞ'ın köylülerden toplamda 3 milyon 200 bin TL'ye yakın bir ücret talep ettiğini ve bu ücret ödenmediği için elektriklerin kesildiğini aktardı.
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