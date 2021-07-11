DEDAŞ’ın suyu kestiği köyde can pazarı
Köyün tamamına 2 milyon 300 bin liralık fatura gelince köylü borcunu ödeyemedi. DEDAŞ da borç nedeniyle elektriği kesti. Su gereksinimini pompalarla karşılayan köyler susuz kaldı. Yeniçağlar’da 16 yaşındaki İsa Üke, kovayla su çekmeye çalışırken kanala düştü. Üke, yaşam mücadelesi veriyor.
Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ), Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde birçok köyün elektriğini borçları gerekçe göstererek kesti. Köylerde su ihtiyacı elektrikle çalışan pompalar ile karşılandığı için birçok köy susuz bırakıldı.
Susuz bırakılan köylerden Yeniçağlar’da 16 yaşındaki lise 1 öğrencisi İsa Üke isimli çocuk, kova ile su çekmeye çalışırken kanala düştü. Köylülerin çabasıyla kanaldan çıkarılan çocuk için ambulans çağrıldı. Ambulans gecikince köylüler kendi imkânlarıyla Üke’yi Batman Bölge Hastanesi’ne götürdü. Hastaneye kaldıran çocuğun yoğun bakıma alındığı ve hayati durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Baba Nuri Üke, oğlunun eve götürmek ve hayvanlara vermek için kanaldan kovalarla su çektiğini, bu esnada da kanal düştüğünü belirtti.
ÇARE İSTENMİŞTİ
Geçen günlerde görüştüğümüz köylülerden İhsan Acar, "Bir an önce bir çare bulunmazsa felaket sonuçlar doğabilir. Yetkililerin bunu çözüme kavuşturmasını istiyoruz" diyerek, DEDAŞ'ın da her eve sayaç takmamasına tepki göstermişti.
DEDAŞ'ın fatura kesmeden Yeniçağlar köyünden toplamda yaklaşık 2 milyon 300 bin TL ödeme yapılmasını istedi. Acar yaptığı açıklamada, "Herhangi bir sayaç olsaydı, her hane borcunu bilir, ona göre ödemesini yapardı. Şimdi kimse ne kadar ödeme yapacağını bilmiyor. Yaklaşık 4 bin nüfuslu köyümüze 2 milyon 376 bin TL borç çıkarıldı. Ben elektrik kesilince DEDAŞ'a giderek öğrendim bunu. Hiçbirimize yazılı bir fatura verilmedi" dedi.
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