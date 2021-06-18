Demba Ba kariyerini İsviçre'de sürdürecek
Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Demba Ba, İsviçre ekiplerinden Lugano'ya transfer oldu.
Son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen Demba Ba kariyerini İsviçre'de sürdürecek.
İsviçre Süper Ligi'nde mücadele eden Lugano, 36 yaşındaki Senegalli golcünün transferini duyurdu. Demba Ba ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Lugano, 10 takımın mücadele ettiği İsviçre Süper Ligi'ni geçen sezon dördüncü sırada noktalamıştı.
Geçen sezon Başakşehir formasını 37 resmi maçta giyen Demba Ba 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Demba Ba è un nuovo giocatore bianconero!— FC Lugano (@FCLugano1908) June 18, 2021
Benvenuto!https://t.co/BlvultqbND pic.twitter.com/tQWENvSl8Q
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