Demba Ba kariyerini İsviçre'de sürdürecek

Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Demba Ba, İsviçre ekiplerinden Lugano'ya transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2021 Cuma, 16:44
Demba Ba kariyerini İsviçre'de sürdürecek
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Son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen Demba Ba kariyerini İsviçre'de sürdürecek.

İsviçre Süper Ligi'nde mücadele eden Lugano, 36 yaşındaki Senegalli golcünün transferini duyurdu. Demba Ba ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Lugano, 10 takımın mücadele ettiği İsviçre Süper Ligi'ni geçen sezon dördüncü sırada noktalamıştı.

Geçen sezon Başakşehir formasını 37 resmi maçta giyen Demba Ba 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.


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