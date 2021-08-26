Demet Akalın duyurdu: Fatma teyze evine kavuşuyor
Demet Akalın, Antalya Manavgat'taki yangında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'na verdiği sözü tuttu. Yaptırdığı evin son halini paylaşan Akalın "Haftaya Fatma teyzemin evini teslim ediyoruz" dedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında çoğu yurttaş evlerini ve hayvanlarını kaybetmişti. Bölgedeki yurttaşlara yardım ulaştırabilmek için tüm Türkiye seferber olmuştu.
EVİN SON HALİNİ PAYLAŞTI
Şarkıcı Demet Akalın, Manavgat'taki orman yangında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'nu evini yaptıracağını söylemişti.
Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Fatma teyze için yaptırdığı evin son halini gösterdi.
Demet Akalın, Twitter’dan yaptığı paylaşımda ise “Haftaya Fatma teyzemin evini full teslim ediyoruz. Çok güzel oldu be” ifadelerini kullandı.
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