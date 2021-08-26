Demet Akalın duyurdu: Fatma teyze evine kavuşuyor

26 Ağustos 2021 Perşembe, 17:29

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında çoğu yurttaş evlerini ve hayvanlarını kaybetmişti. Bölgedeki yurttaşlara yardım ulaştırabilmek için tüm Türkiye seferber olmuştu.

EVİN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Şarkıcı Demet Akalın, Manavgat'taki orman yangında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'nu evini yaptıracağını söylemişti.



Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Fatma teyze için yaptırdığı evin son halini gösterdi.

Demet Akalın, Twitter’dan yaptığı paylaşımda ise “Haftaya Fatma teyzemin evini full teslim ediyoruz. Çok güzel oldu be” ifadelerini kullandı.