Demet Akalın duyurdu: Fatma teyze evine kavuşuyor

Demet Akalın, Antalya Manavgat'taki yangında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'na verdiği sözü tuttu. Yaptırdığı evin son halini paylaşan Akalın "Haftaya Fatma teyzemin evini teslim ediyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2021 Perşembe, 17:29
Demet Akalın duyurdu: Fatma teyze evine kavuşuyor
Abone Ol google-news

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında çoğu yurttaş evlerini ve hayvanlarını kaybetmişti. Bölgedeki yurttaşlara yardım ulaştırabilmek için tüm Türkiye seferber olmuştu.

EVİN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Şarkıcı Demet Akalın, Manavgat'taki orman yangında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'nu evini yaptıracağını söylemişti.

Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Fatma teyze için yaptırdığı evin son halini gösterdi.

Demet Akalın, Twitter’dan yaptığı paylaşımda ise “Haftaya Fatma teyzemin evini full teslim ediyoruz. Çok güzel oldu be” ifadelerini kullandı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler