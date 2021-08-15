Yangında evi kül olan Fatma teyzeye söz vermişti: Demet Akalın o evin son halini paylaştı

15 Ağustos 2021 Pazar, 15:47

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında çoğu yurttaş evlerini ve hayvanlarını kaybetmişti. Büyük yangından zarar görenler için gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları seferber olmuş, bölgedeki yurttaşlara yardım ulaştırabilmek için var gücüyle çalışmıştı.

SÖZ VERMİŞTİ

Yangın felaketinde hem sosyal medyada hem de yardım kuruluşları aracılığıyla yaraları sarmaya çalışan ünlü şarkıcı Demet Akalın da, yangında kaybettiği evinin bahçesine attığı yatak üstünde uyuduğu anlarla yürekleri parçalayan Fatma Öksüzoğlu'na ev sözü vermişti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı, "Teyzemi buldum. Evini döşemesi, yatağı bizden... " ifadelerini kullandı. En yakın zamanda yardım derneği kuracağını da belirten Akalın, "Çok yardım geliyor. Haluk (Levent) nasıl kurdu acaba? Şu dünyada işe yaradığını hissetmek..." şeklinde konuşmuştu.



EVİN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Akalın Fatma teyzeye verdi sözü tuttu. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından Fatma teyze için yaptırdığı evin son halini paylaştı.