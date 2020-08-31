Demet Evgar'ın acı günü
Oyuncu Demet Evgar'ın babaannesi Sabahat Evgar hayatını kaybetti.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Demet Evgar, duygusal bir veda yazısı yazdı. Demet Evgar, babaannesine şu sözlerle veda etti:
"Sabahat ...Anlamı "güzellik" ...Bilenler bilir. Neşe içinde, sonsuz bir sevgiyle yaşadı ve etrafındaki herkesle bu sevgiyi paylaştı.Koynunda masallariyla büyüdüğümüz baba-annemiz,annemiz,anne-annemiz, yol arkadaşımız, dostumuz Sabahat Evgar'ı öğle namazında Manisa Hatuniye camii den bu dünyadaki son yolculuğuna ugurlayacağız...Sevgilim... Yolun açık olsun, kuşlar gibi gittin, aniden, tam da istediğin gibi ?? Atatürk kızı 30 Ağustos 'ta..."
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