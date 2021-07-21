Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi için hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turunda Petrocub ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, Moldova'da yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılacağı Moldova ekibi Petrocub maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Petrocub ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.00'de karşılaşacak. Mücadelede hakem Jeremie Pignard görev yapacak.
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