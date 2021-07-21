Eski Galatasaraylı futbolcu çıldırdı: Bu ne kıskançlık!

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 21:26

Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı maç öncesi kulüp televizyonunda konuşan Evren Turhan sosyal medyadaki bazı paylaşımlara tepki gösterdi.

Evren Turhan "Galatasaray, bu akşam Avrupa'da ülkemizi temsil edilecek. Ancak twitter'da 'Başarılar PSV' TT oluyor. Biz ne hale geldik? Nelerle uğraşıyoruz! Başarılı olanlar kıskanılır zaten. Bu nasıl bir kıskançlıktır?" dedi.

GALATASARAY PSV İLE KARŞILAŞIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezondaki ilk resmi müsabakası olacak karşılaşma, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşma TV8'den canlı yayımlanacak.

Galatasaray: Muslera; Alpaslan Öztürk, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram; Aytaç Kara; Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Emre Kılınç, Sekidika; Babel.

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi.