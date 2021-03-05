Demirtaş'tan 11 şehit için başsağlığı mesajı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan 11 asker için mesaj gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2021 Cuma, 14:58
Demirtaş'tan 11 şehit için başsağlığı mesajı
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. 

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yapan Demirtaş'ın açıklaması şu şekilde: 

"Bitlis'teki helikopter kazasında yaşamını yitiren askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar, ailelerine sabır diliyor, acılarını yürekten paylaşıyorum."


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