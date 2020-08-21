Demokratların Başkan Adayı Joe Biden: Ülkeyi bu karanlık mevsimden çıkarmaya liderlik edeceğim

21 Ağustos 2020 Cuma, 10:40

Delaware’de sadece basın mensuplarının bulunduğu Chase Center’dan canlı yayınla kurultaya katılan Biden, ABD Başkanı Donald Trump’ı yenmek için tüm Demokratlarla birlikte var güçleriyle çalışacakları sözünü verdi. 77 yaşındaki Biden, “Şu anki başkan ülkeye çok fazla öfke ve bölünme getirdi. Bu karanlık mevsimden ülkeyi çıkarmaya liderlik edeceğim” ifadelerini kullandı.

Kamala Harris de salı günü yaptığı konuşmasıyla Demokrat Parti’nin başkan yardımcılığı adaylığını kabul ettiğini açıklamıştı.

Cumhuriyetçi Partinin de yine Covid-19 salgınından dolayı online olarak gerçekleştireceği kurultayın son gününde Trump’ın başkan adayı olarak 27 Ağustos’ta resmen ilan edilmesi bekleniyor.