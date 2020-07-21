Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla yargılanacak Ozan Güven'in reklam afişleri kaldırıldı
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi. Güven'in reklam yüzü olduğu banka, oyuncunun bütün afişlerini kaldırdı.
Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla yargılanacak olan ünlü oyuncu Ozan Güven’in reklam yüzü olduğu banka harekete geçti. Geçen cuma Güven’in sinemalardaki bütün reklam afişleri kaldırıldı.
Ünlü oyuncuya tepki gösteren kadınlar geçen günlerde bankanın Kartal şubesinin önünde eylem yapmış ve ‘Ozan Güven’i reklamlarda görmek istemiyoruz” demişti. Sözcü'nün haberine göre son olarak Güven hakkında dava açılmasıyla beraber bankanın devam eden reklam kampanyasını iptal ettiği ve afişleri toplattığı magazin kulislerinde konuşuluyor.
Bulutsuz'un şikayeti üzerine Güven'in “hakaret”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” suçlarından 3 yıl 8 aydan 13,5 yıla kadar hapsi istenmişti.
BULUTSUZ, İSTANBUL ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRÜLÜĞÜ'NDEN DARP RAPORU ALMIŞTI
Adli tıp uzmanı tarafından hazırlanan raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde onlarca çürük ve morluğa rastlandığı kaydedildi. Raporda Bulutsuz'un sol gözde puslu görünüm nedeniyle bir sağlık kuruluşunda muayene olması ve içinde cam olabileceğini belirttiği baş parmak altında yara nedeniyle ortopedi muayenesi yapıldıktan sonra kapsamlı bir rapor düzenlenmesinin uygun olacağı görüşü bildirildi.
Video Haberler
- Ahmet Kaya açıklaması: Allah benim belamı versin!
- Antalya'da serinlemek için girdiği denizde boğuldu
- İstanbul’da silahlı saldırı dehşeti kamerada
- İstanbul'da yolcu otobüsü benzinliğe böyle daldı
- Esenler’de dehşet anları: Klima bomba gibi patladı
- İETT otobüsünde yaşandı! O anları böyle kaydetti
- Görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı böyle yerleştirmiş
- Bir anda aracın içine girdi! Ekipler harekete geçti
- Suruç Katliamı anmasına polis müdahale etti
- Somalı madenciler oturma eylemi başlattı