Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla yargılanacak Ozan Güven'in reklam afişleri kaldırıldı

21 Temmuz 2020 Salı, 10:38

Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla yargılanacak olan ünlü oyuncu Ozan Güven’in reklam yüzü olduğu banka harekete geçti. Geçen cuma Güven’in sinemalardaki bütün reklam afişleri kaldırıldı.

Ünlü oyuncuya tepki gösteren kadınlar geçen günlerde bankanın Kartal şubesinin önünde eylem yapmış ve ‘Ozan Güven’i reklamlarda görmek istemiyoruz” demişti. Sözcü'nün haberine göre son olarak Güven hakkında dava açılmasıyla beraber bankanın devam eden reklam kampanyasını iptal ettiği ve afişleri toplattığı magazin kulislerinde konuşuluyor.

Bulutsuz'un şikayeti üzerine Güven'in “hakaret”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” suçlarından 3 yıl 8 aydan 13,5 yıla kadar hapsi istenmişti.

BULUTSUZ, İSTANBUL ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRÜLÜĞÜ'NDEN DARP RAPORU ALMIŞTI

Adli tıp uzmanı tarafından hazırlanan raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde onlarca çürük ve morluğa rastlandığı kaydedildi. Raporda Bulutsuz'un sol gözde puslu görünüm nedeniyle bir sağlık kuruluşunda muayene olması ve içinde cam olabileceğini belirttiği baş parmak altında yara nedeniyle ortopedi muayenesi yapıldıktan sonra kapsamlı bir rapor düzenlenmesinin uygun olacağı görüşü bildirildi.