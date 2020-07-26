Denizli'de çıkan yangında beşiğinde yaralanan bebek hayatını kaybetti
Denizli'nin Baklan ilçesinde çıkan yangında beşiğinde yaralanan bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Beyelli Mahallesinde Aytekin ve Sevgi Akışık çiftinin evinde sabah saatlerinde ilk belirlemelere göre televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü.
Yangında patlama sırasında odadaki beşikte yatan ve vücudunda yanıklar oluşan 5 aylık İsmail, ailesi tarafından çıkarılarak ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İsmail bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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