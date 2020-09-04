Denizli’de kuruyemiş fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti, 3 yaralı

04 Eylül 2020 Cuma, 07:15

Saat 18.15 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kale Mahallesi 19 Mayıs Caddesinde faaliyet gösteren kuruyemiş ve kuru bakliyat fabrikasında bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından fabrikada başlayan yangın hızla büyüdü. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal ederek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan 1’isi bayan 3 işçi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.



Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeride mahsur kaldığı öne sürülen 2 işçi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan aramada kayıp oldukları belirtilen H.A. ve S.Y. isimli işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. İki işçinin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.



SORUŞTURMA AÇILDI

Tüpten sızan gazın neden olduğu ileri sürülen patlama ve ardından çıkan yangında, fabrikanın bir bölümü tamamen kullanılamaz hale geldi. Büyük maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



