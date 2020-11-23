Deodorantlar ozon tabakasına nasıl zarar veriyor?
Deodorantlar ozon tabakasına nasıl zarar veriyor, ozon tabakasına kadar nasıl çıkabiliyor? Araştırmacılar dahası olduğunu söyleyerek, deodorantlar ozona yeterince zarar verdikten birkaç yıl sonra yağmur suyuyla yere indiğini de belirtiyor.
Deodorantların içeriğinde bulunan CFC gazı parçalanmıyor ve karşısına çıkan diğer moleküller ile birleşmeden atmosferde yükselebiliyor.
Bozulmadan ozon tabakasına kadar çıkabildiği için, burada ozon moleküllerini parçalıyor.
Güneşten gelen morötesi ışığı (UV) süzerek oksijen atomlarına ayrıştıran ozon tabakası, yerden 25 kilometre yükseklikte doğal olarak oluşan bir yapı.
CFC molekülleri, yaklaşık 100 yıllık ömürleriyle bu tabakaya kadar yükseliyor ve orada birikiyorlar.
Bu sırada CFC’nin içindeki klor, ozon tabakasını çözüyor. Ancak kendisi hiçbir molekülden etkilenmediği için yok olmuyor.
Ozona yeterince zarar verdikten birkaç yıl sonra yağmur suyuyla yere iniyor. Bu süre içinde tek bir klor atomu 100 bin ozon molekülünü çözebiliyor.
Klorun ozon moleküllerini çözme hızıyla kıyaslanınca, ozon tabakasının kendini aynı oranda yenilemesi mümkün değil. Böylece güneşten gelen zararlı UV ışınları, ozon tabakasında açılan delikten geçerek dünyaya iniyorlar.
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