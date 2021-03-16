'Deprem bölgesinde bu projeye nasıl izin verildi?'

16 Mart 2021 Salı, 09:53

Geçtiğimiz yıl 30 Ekim’de yaşanan ve büyük acılara neden olan depremin yaraları sarılmaya çalışılırken TEİAŞ’ın Bayraklı Adalet Mahallesi’nde konutların ortasına 154 kv’lık yüksek güçlü trafo inşaatına başlamasına çevre sakinlerinin tepkileri dinmezken, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter de yaşananlara kayıtsız kalmadı. Trafo inşaatının yüksek beton duvarlarını ve üzerine dikenli tel çekmek için direk yapımını gören, çevredeki binalarda oturan vatandaşlarla bir araya gelen Bedri Serter, “Buraya gelmeden önce hem AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, hem de Bayraklı Belediye Başkanımız Serdar Sandal ile görüştüm. Böyle bir rezalete izin verilmesi mümkün değil. Konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e de aktaracağım. Konut alanının ortasına yüksek güçlü trafo yapılmaması, bu yanlıştan dönülmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğim. Böyle bir tesisi nereye istiyorlarsa oraya götürsünler. Bizim önceliğimiz insandır, sağlıklı bir çevrede yaşamasıdır. Bunun için her türlü çalışmayı yapacağım” dedi.

TEİAŞ yetkilileri ile görüşerek vatandaşların şikayetlerini ileten CHP İzmir Milletvekili Serter, kendisini en kısa zamanda trafo inşaatının yapıldığı yere davet ederek yapılan işi yerinde görmesini istedi. İnşaatı süren trafo merkezinin hem görsel olarak hem de içinde barındıracağı yüksek enerji nedeniyle sakıncalar taşıdığını aktarırken, “Sayın Müdürüm, benim de inşaat bilgim ve işim var. Planlamaya da hakimim. Mazeret ileri sürmek yerine ne yapıldığını gelip görmenizi ve empati ile hareket etmenizi isterim. Siz kendi evinizin önünde böyle bir projeye onay verir misiniz? Kentin göbeğinde bu olacak iş değil. İzahat vermenizi değil buradaki projeyi iptal etmenizi beklerim. Bu konuyu ilgili bakanlıklarla da paylaşacağım” diye konuştu.

Dev trafo merkezinin yapıldığı Bayraklı 25144 Ada 2 parselin 1.5 yıl öncesine kadar imar planlarında Resmi Tesis Alanı (SGK Tesis Alanı) olarak göründüğü, 14 Eylül 2018’de yapılan değişiklikle Resmi Kurum Alanı (TEİAŞ Hizmet Alanı) olarak değiştirildiği öğrenildi.

Trafo inşaatının devam ettiği çevrede yaşayan vatandaşlar da CHP İzmir Milletvekili Serter’e bugüne kadar çaldıkları kapılardan elleri boş döndüklerini ifade ederek, “Sizden başka tutunacak dalımız kalmadı” diye içlerini döktü.rafoya bitişik alanda depremde yıkılan Barış Sitesi’nin yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından depremzedeler için yapılan konut inşaatını gösteren vatandaşlar, şunları söyledi:

“Buradaki bina yüksekliği deprem riski nedeniyle 7 kattan 5 kata düşürüldü. Ancak trafo inşaatı 8 katlı bina yüksekliğine eşit. Normal şartlarda 1.5 kilometrekare alana kurulması ve etrafının da boş olması gereken trafo merkezi, teknik gereklilikleri karşılaması için yüksek yapılıyor. Evlerin deprem riski var da trafonun yok mu? Deprem bölgesinde buna nasıl izin verildi? En az 3 metre yüksekliğinde beton duvarlar ve onun üzerine dikenli tellerle çevrilecek alan hapishane görüntüsünü andırdığı gibi içindeki 150 bin volt enerjinin etkilerinin ne olacağını bilmiyoruz bile. İnsan hayatı ve hukuk hiçe sayıldı. Sahil kısmındaki gökdelenlere enerji vermek istiyorlarsa trafoyu da uygun bir yere yapsınlar. Buraya mutlaka bir bina yapılacaksa daha önce planlara işlendiği gibi sağlık ocağı ve yeşil alan olmalı.”