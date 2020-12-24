Deprem komisyonunda olası İstanbul depremi için korkutan öngörü: 60 bin konut 100 bin can
Türkiye Müteahhitler Birliği yetkilileri TBMM Deprem Komisyonu’nda, olası İstanbul depremini değerlendirdi.
Kentte meydana gelecek olası bir 7 ila 7.5 büyüklüğündeki depreme işaret eden Genel Sekreter Hasan Yalçın, “Yeterli önlem alınmaması durumunda, ulusal gelirde yüzde 10-12 kayıp, 60 bine yakın konutun yıkılması ve 100 binden fazla can kaybı olması söz konusu” dedi.
Birliğin Başkanvekili Hüseyin Arslan ise yurtdışına götürülen malzemelerin denetlendiğini ancak Türkiye’de yeterli denetim yapılmadığını vurguladı. Arslan, “Kamu tarafında da hatalar var. TOKİ’nin birim fiyatları herkesin dilinde” dedi.
TSE standartlarını taşıyan ama kalitesi “TOKİ malzemesi” olarak adlandırılan malzemeler olduğunu belirten Arslan, “Müteahhit birim fiyatları kurtarabilmek için minimum standartları taşıyan malzemeye tevessül ediyor. Standartları geçen imalatçı fazla değil” dedi.
AKP’Lİ VEKİLDEN İTİRAF GİBİ SÖZLER
AKP’li Hulusi Şentürk ise komisyonda1999 depreminin milat olduğunu vurgulayarak, “20 küsur yıl geçti, ‘kentsel dönüşüm aşağı, kentsel dönüşüm yukarı.’ Geldiğimiz nokta, batmış bir yaklaşım. Doğru yönetilemeyen kentsel dönüşümün çok ağır faturalarını bugün ödemeye başladık” dedi.
“İmar affıyla binaların yıkılmaz hale getirildiğine” dikkat çeken Şentürk, “Bu cenazenin kalkması gerekiyor” diyerek, “6.5 milyon riskli yapının dönüşümü 170 milyar dolar. Türkiye’nin eti budu belli. Bu, altından kalkılacak rakam değil” diye konuştu.
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