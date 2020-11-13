Depremzedeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği konutlara yerleşmeye başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Karabağlar Uzundere’de bir yıl boyunca ücretsiz olarak depremzedelerin kullanıma sunduğu konutlarındaki dairelerin ilk anahtarları teslim edildi. Beyaz eşyadan, koltuk takımına kadar her türlü ihtiyacı giderilen dairelere yerleşmeye başlayan depremzedeler, barınma sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremde evi yıkılan, hasar gören vatandaşlar için tahsis ettiği evlerin anahtarlarını teslim etti. Depremzedeler, kendilerine tahsis edilen evlere yerleşmeye başladılar. Depremzede Halit Sarper Keleş, "Ben ev sahibiydim. Depremin ardından binadan çıktığımda ayağımda terliğim bile yoktu. Her şeyimi kaybettim. Burada depremzedelere tahsis edilen evler, bizim hayatımızı kurtarıyor. Çünkü içerisinde eşyaları var. Elektrik, su gibi masrafları belediyeye ait. Buzdolabına kadar her şey var. Burada hayata sıfırdan başlayacağız" dedi.
Deprem anında Bayraklı Yağcıoğlu Sitesi’ndeki evinde bulunan Yasemin Yıldırım Keleş ve Halit Sarper Keleş çifti enkaz altında kaldı. 10 dakika sonra kendi çabalarıyla kurtulan Keleş çifti, bir süre hastanede tedavi gördü. Evlerini kaybettikleri için komşularına sığınan çift, daha sonra Uzundere’deki konutlara yerleşmek için başvuruda bulundu. Deprem sırasında binadan çıkarken ayağında terliğinin bile olmadığını belirten Keleş, "Her şeyimi kaybettim. Burada depremzedelere tahsis edilen evler, bizim hayatımızı kurtarıyor. Çünkü içerisinde eşyaları var. Elektrik, su gibi masrafları belediyeye ait. Buzdolabına kadar her şey var. Burada hayata sıfırdan başlayacağız” dedi.
"EN AZINDAN KIŞI BURADA GEÇİRECEĞİZ"
Depremzede Burcu Usta ise “Depremde evimizin büyük bölümü hasar gördü. Daha sonra binayı yıktılar. Depremin ardından yakınlarımızın yanına taşındık” dedi. Havaların artık soğuk olduğunu söyleyen Usta, “Kış kapıda. Bizlerin de kalacak yeri olmadığı için en azından kış aylarını geçirmek için geldik. Bu uygulama son derece iyi. Buradan çıkarken eşyaları da alabileceğiz. Bizim hiç bir eşyamız kalmamıştı” diye konuştu.
"SAĞ OLSUN BELEDİYE HER ŞEYİ DÜŞÜNMÜŞ"
Özkanlar Apartmanı’nda evinin olduğunu ifade eden 62 yaşındaki depremzede Bülent Muammer Turan da Uzundere’deki konutlara yerleşti. Yıkılan evinin zemin üzerinde olduğunu belirten Turan, şöyle konuştu:
"Depremden sonra evin her tarafında hasar oluştu. Daha sonra binamız yıkıldı. Ben burada oturacağım. Emekliyim. Benim için sorun yok. Burası da gayet güzel. Eve baktım. Gayet güzel. Hiç bir şey alıp gelmemize gerek yok. Sağ olsun belediye her şeyi düşünmüş. Bardak, çatala kadar her şeyi almışlar. Televizyon bile düğmesine bastığınızda çalışır vaziyette. Gayet güzel, çok memnunum."
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