Depremzedelere verilen söz unutuldu: Anıt gitti, inşaat geldi

26 Mart 2021 Cuma, 07:28

İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem 117 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Deprem, Bayraklı ilçesine bağlı Manavkuyu Mahallesi’ndeki binalarda ağır hasara neden oldu. Deprem öncesi 32 daire ve 5 işyerinin bulunduğu Rıza Bey Apartmı’nda 11’i çocuk 38 kişi hayatını kaybetti.

Enkaz altında kalan iki çocuğunu, iki yeğenini ve annesini kaybeden Emine ve Hüseyin Yücel çifti, depremin unutulmaması ve ölenlerin adının yaşatılması için bölgenin anıt ve yeşil alan olarak kalması istemiyle kampanya başlattı. Ailelere CHP’li vekiller destek verdi, konuyu Meclis’e taşıdı. Dilekçeler yazan, imzalar toplayan Yücel ailesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştü. Ancak, Rıza Bey Apartmanı’nda oturan bazı hak sahipleri de imza toplayarak park ve yeşil alan değil, aynı yere yeni bina yapılmasını istedi.

ANKARA'DAN MÜJDE GELDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 21 Şubat tarihinde açıklama yaparak Rıza Bey Apartmanı’nın bulunduğu alanda yeşil alan düzenlemesi ve depremzede vatandaşların hatıralarının yaşatıldığı bir mekânın yapılacağı müjdesini verdi. İzmir’e depremzedeler için yapılacak olan deprem konutları temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da alanın boş bırakılacağını, depremde hayatını kaybeden kişilerin anılarını yaşatmak ve deprem bilincinin hafızalarda canlı kalmasını sağlayacak bir yer haline getirileceğini açıkladı.



Rıza Bey Apartmanı’nda iki çocuğunu, iki yeğeni ve annesini kaybeden Deniz Yücel, anıt ve park planının değiştiğini açıkladı. Yücel, “22 konut sahibi ile birlikte 3 bine yakın imza topladık. Bakanlık sesimizi duydu ve görüşmeler sonrası anıt yapacaklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum, canlı yayınlarda alana park ve anıt yapılacağını müjde olarak verdi. Ancak, geçen hafta Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile görüştüğümüzde şoke olduk. Varank, bölgenin proje alanının değiştiğini inşaat olacağını sadece giriş bölümüne bir anıt yapılacağını söyledi. Varank bize, “O bölgede ben otursam bir depremi hatırlatan parkı görmek istemem” diyerek projenin değiştiğini ve sadece binanın giriş bölümüne temsili anıt yapacaklarını söyledi. Bu proje neden değişti bilmiyoruz. Kim ne amaçla değiştirdi anlamış değiliz” dedi.

SÖZLERİNDE DURSUNLAR

Depremzedelerin duyguları ile oynandığını ifade eden Yücel, “Sayın Bakan ve Cumhurbaşkanı bize park olacağını söyledi ve müjde olarak açıkladı. Ancak, sonra projeyi değiştirmişler. Bizim duygularımızla oynadılar. Galiba, çok çeşitli bazı güçler devreye girdi. Bizim amacımız zaten yaşanan depremi ve ölenleri unutturmamak. Şimdi göstermelik kaldırım üzerine anıt yapacaklar. Bizler Cumhurbaşkanı’nın söylediği gibi park ve deprem anıtı yapılmasını istiyoruz” dedi.