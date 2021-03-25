'İzmir'de yoğun bakımlar dolmak üzere, çocuk ve ergen hastalar var'

25 Mart 2021 Perşembe, 09:37

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine göre yüksek riskli iller kategorisinde bulunan İzmir'de vaka sayısı endişe verecek boyutlara ulaştı. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, salgının İzmir'de acil tedbir gerektirecek seviyeye ulaştığını kaydetti.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 700'Ü AŞTI

Sağlık Bakanlığı'nın 20 Mart'ta açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren verilerine göre İzmir'in yüzde 111.41'le kırmızı (Yüksek riskli) kategoride yer aldığını hatırlatan Çamlı, "İzmir'de geçtiğimiz hafta vaka sayısında yüzde 42'lik artış oldu. Son bir ayda ise yüzde 160 düzeyinde artış var. Bir ay önce ünlük ortalama 300 vaka varken şu anda bunun 700'lerin üzerinde olduğunu biliyoruz" dedi

"AVRUPA'DA BİRİNCİ, DÜNYADA DÖRDÜNCÜYÜZ"

Pandemi servislerindeki doluluk oranının arttığını, yoğun bakımların da dolmak üzere olduğunu belirten Çamlı şunları söyledi:

"İzmir'de yeni pandemi servisleri açma planları olduğu duyumlarını alıyoruz. Aynı şekilde yeni yoğun bakımların açılması için de hazırlıklar var. Yatan hastalarda ergen ve çocukların sayısının da yüksek olduğunu görüyoruz. Aşı olmasına rağmen covid geçirenler var. Ancak bunlar genelde hafif düzeyde sıkıntılar yaşıyor. En son açıklanan verilere göre Türkiye'de günlük 26 binden fazla vaka bildirildi. Bu rakamlar Avrupa'da yeni vaka sayısı açısından birinci, dünyada ise 4. sırada olduğumuzu gösteriyor. Meslek odaları, yüksek orta ve düşük riskte 300 kişiyi aşmayan ve kişi başı 8 metrekare şartı ile kongre yapabiliyor. Kırmızı yani çok yüksek riskli illerde on binlerin katıldığı toplantılara nasıl izin çıkıyor anlamak mümkün değil. Giderek artan, üçüncü pik seviyesine doğru bir seyir görüyoruz. Bu şartlarda acil olarak tedbir alınması gerekiyor. Bu durum İzmir için de aciliyet gerektiriyor."