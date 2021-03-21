Derbide ilk goller sosyal medyadan geldi!
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün iletişimden sorumlu isimleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye saatler kala iki kulüp arasında sosyal medya üzerinden gerilim yaşandı.
Beşiktaş İletişim Sorumlusu Erol Kaynar, sosyal medya hesabından "İmtiyaz değil, imtina istiyoruz. Gözlerin görmesini, "VAR" olan her şeyin adaletli bir şekilde dağıtılmasını temenni ediyoruz! Takipçisi olacağız!" şeklinde paylaşım yaptı.
İmtiyaz değil, imtina istiyoruz.— Erol Kaynar (@KaynarErol) March 21, 2021
Gözlerin görmesini, ‘’VAR’’ olan her şeyin adaletli bir şekilde dağıtılmasını temenni ediyoruz!
Takipçisi olacağız!
Fenerbahçe Kurumsal İletişim Sorumlusu Metin Sipahioğlu, Erol Kaynar'a "Yine bir maç öncesi yine tek amaç hakemleri baskı altına almak! Anlaşılan bu samimiyetsiz yaklaşım alışkanlık haline geldi. Hakemlerden, VAR'dan, operasyonlardan 10 sezondur en fazla canı yanan takım olarak asıl bizim gözümüz hepinizin üzerinde!!" sözleriyle tepki gösterdi.
Yine bir maç öncesi yine tek amaç hakemleri baskı altına almak!— Metin Sipahioğlu (@metinsipahioglu) March 21, 2021
Anlaşılan bu samimiyetsiz yaklaşım alışkanlık haline geldi.
Hakemlerden, VAR’dan, operasyonlardan 10 sezondur en fazla canı yanan takım olarak asıl bizim gözümüz hepinizin üzerinde!! https://t.co/nqF5Qo607W
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