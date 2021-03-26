‘Dere yatağına yapılmak istenen terminale, kazma bile vurulmadan icra geldi’

26 Mart 2021 Cuma, 11:35

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentte sık sık sel felaketlerinin yaşandığı Değirmendere Vadisi’ne yapılması planlanan terminali geçtiğimiz yıl gündeme getirmişti. Dere yatağına yapılmak istenen terminalle ilgili tartışmalar devam ederken, geçtiğimiz hafta Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Meclis toplantısında, müzakere yapılmadan Plan Bütçe Komisyonuna gönderilen 23 dönümlük belediyeye ait terminalin satışı oy çokluğuyla kabul edildi. Konuyu gündeme getiren ve eleştiren CHP’li Meclis Üyesi Oktay Söğüt, “Son doksan yılda Trabzon’da yaşanan sel ve heyelanlardan 360 kişinin ölmesine karşın Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ısrarla dere yatağı olan Değirmendere Vadisi’ne terminal yapmak istiyor. 1990 yılındaki sel felaketi sonrası Değirmendere’nin içinde olduğu derelerin taşması sonucu 45 yurttaşımız hayatını kaybetmişti. Var olan terminalin onarımı yapılabilecekken, belediye ısrarla dere yatağına terminal yapmak istiyor. Belediye kendisine çok büyük bir maddi kaynak oluşturmak için mevcut terminali satışa çıkardı. Yeni yapılacak terminal 50 milyona ihale edilirken, mevcut terminalin arazi en az 300 milyon eder. Kazma bile vurulmadan, terminalin ihalesini alan müteahhite icra geldi. Bunların aslında terminal yapmak gibi bir niyetleri yok” diye konuştu.

Trabzon Ortahisar Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Oktay Söğüt

“TRABZON HALKI, BU YAPILANLARI ASLA UNUTMAYACAK VE CEZALANDIRACAKTIR”

CHP’li Söğüt, Trabzon Büyükşehir Başkanı Murat Zorluoğlu’nun, deniz manzaralı makam odası istediği için 4 milyon Tl harcadığını iddia ederek, “Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Hizmet binası 9 yıllık olmasına karşın geçtiğimiz aylar da tadilat yapılması için ihale yapıldı. Küçük bir hizmet binasının 4 milyona tadilatının yapılması akıl alır iş değil. Pandemi döneminde yurttaşlar ekonomik yönden mağduriyet yaşarken, belediye başkanı makamındaki mobilyaları değiştiriyor. Makam odasında teleskop bile var. Başkanın odası deniz manzaralı olsun diye 4 milyon harcandı.Her geçen gün ekonomik nedenlerle insanlar intihar ederken, belediye başkanının odası deniz görmesi için ciddi paralar harcandı. Trabzon halkı, bu yapılanları asla unutmayacak ve cezalandıracaktır” ifadelerini kullandı.