Derince'de köpeğe istismar: Linç edilmek istendi, kayıplara karıştı

14 Mart 2021 Pazar, 13:44

Derince’de boynuna ip bağladığı sokak köpeğini götüren yaşlı kişiyi görenler, şüphelenerek takibe başladı. Köpeği ağaçların bulunduğu alana götüren kişi, iddiaya göre elle cinsel istismarda bulundu. Bu anları görenler, sözkonusu kişiyi darbetti.

Ancak şahıs olay yerinden kaçmayı başardı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, sosyal medya kullanıcıları olaya tepki gösterdi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bunun üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Vali Yavuz, “Güvenlik birimleri tarafımdan talimatlandırılmış olup, gereken yasal işlemler ivedilikle yapılacaktır” dedi.

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.



