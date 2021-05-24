Dervişoğlu'ndan iktidara: Harakiri yapın ya da intihar edin demiyorum ama...

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 16:45

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Dervişoğlu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in video yayınlarıyla ortaya attığı iddialar üzerinden iktidara yüklendi. Sözkonusu iddiaların vahim olduğunu belirten Dervişoğlu, "Konu ile ilgili muhataplar karşılıklı açıklamalar yapıyorlar lakin henüz savcılardan bir ses yoktur. Sanki öküz ölmüş ve ortaklık bozulmuş gibi bir izlenim ediniyoruz. Öncelikle bilinmesini isterim ki, bu konuda TBMM’nin eli kolu neredeyse bağlı durumdadır. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçişle birlikte meclisin Gensoru yetkisi elinden alınmıştır. Soruşturma önergesi için salt çoğunluk gerekmektedir. Araştırma Önergeleri de iktidar kanadının oyları ile reddedilmektedir. Cumhurbaşkanı vaziyet almadığı müddetçe sığınılacak tek yer yargıdır, onun da bağımsızlığı tartışmalıdır. Yani tuz kokmuştur" dedi.

"JAPONYA'DA OLSA..."

Dervişoğlu konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Bitmek bilmeyen ihtirasları yüzünden bütün değerlerimizi çürüttüler. Bu yaşananlardan daha fazlası Allah korusun devletin çökmesidir. Bu çöküşe seyirci kalmayacak, milletimizle birlikte buna engel olacağız. Bugün Türkiye’de yaşadıklarımız başka bir ülkede yaşansaydı neler olurdu hiç düşündünüz mü? Örneğin Japonya’da olsaydı, intiharlar, Harakiriler birbirini kovalardı. Ben bunlara 'intihar edin' ya da 'Harakiri yapın' demiyorum. Ama hiç olmazsa istifa edecek kadar Japon olun diyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum."



