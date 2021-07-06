Destici'den 'ters kelepçeyle gözaltı' için açıklama: Sayın Soylu'nun hassasiyetine rağmen yaşanması...
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'nün ters kelepçe takılarak gözaltına alınmasına ilişkin "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun yüksek hassasiyetine rağmen, bunların yaşanıyor olması çok manidardır" açıklaması yaptı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'nün polislerce ters kelepçe takılarak gözaltına alınmasına ilişkin konuştu.
Destici, olayı öğrenir öğrenmez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü ve bu hadisenin yaşanmasına neden olan görevlilerle ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
"Partisinin tüm teşkilat mensuplarına salgınla mücadelede görevlilere yardımcı olmalarını istediklerini" dile getiren Destici, "hiç kimsenin toplum sağlığı konusunda uyacakları kurallardan muaf olmadığını" söyledi.
"ÇOK MANİDAR"
Polisin, "devletin halkla karşı karşıya gelen yüzü olduğunu" söyleyen Destici şöyle konuştu:
"Her kamu görevlisi gibi güvenlik güçlerimiz de görevlerini hukuk çerçevesinde yapmak zorundadır. Ters kelepçe uygulamasının en ekstrem durumlarda ve son çare olarak uygulanması gerektiğine dair tüm kolluk güçlerine, İçişleri Bakanımızın talimatı olduğunu da biliyoruz. Buna rağmen hem de bir bayana bu uygulamayı reva görmek, haksız ve idari-adli süreçlerde soruşturulup yargılanması gereken bir durumdur. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun bu ve benzer hususlardaki yüksek hassasiyeti ve talimatlarına rağmen, bunların yaşanıyor olması da çok manidardır.
Biz bakanımıza güveniyoruz. Onun özellikle terörle, suçla ve suçlularla karşı ne kadar fedakar bir çalışma yürüttüğüne de şahidiz. Devletin terörle mücadelesinin en sağlam aktörlerinin başında olan Sayın İçişleri Bakanımız, bu tür hadiselerle de yıpratılıp terörle mücadelesine de sekte mi vurulmak istenmektedir? Sadece şahsı değil, onunla birlikte bütün İçişleri Bakanlığı ve emniyet personeline de aynı zorluk mu yaşatılmak istenmektedir? Acaba hangi mihraklar devreye girmiştir de bir taraftan İçişleri Bakanlığı ve Emniyet zorda kalsın, öbür taraftan BBP tabanı tahrik edilerek hükümet ve Cumhur İttifakı yıpratılsın? Bir taşla iki kuş vurma hesabı güdenler şunu bilsinler ki biz bu oyunlara gelmeyiz, bu tahriklere kapılmayız, bu provokasyonu bozarız. Açılan soruşturmada olayın bu yönleri de araştırılmalı, burada dahli ve ihmali olanlar soruşturma kapsamına alınmalıdır. Hukukun sınırlarını zorlayan kamu görevlileri, meslekleri kadar bulundukları kurumun ve devletin itibarına da zarar vermiş olurlar."
Video Haberler
- 'Yazlık Saray' yorumu: Yapılabilinir. Yani ne olacak?
- 36 yolcu taşıyordu! Korku dolu anlar
- AKP'li Ünal ile görüşmüşlerdi! Yuhalanarak kovuldular
- Bahşiş için düğün konvoyunu durduran kişiyi dövdüler
- Komşusuna kızdı! 400 bin liralık otomobili böyle çizdi
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
- Antalya'da makilik alanda yangın
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'nun istifası iddiasında Binali Yıldırım ayrıntısı
- Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar
- 'Beni yalanlamış' dedi, yeni iddialar ortaya attı
- Aşı randevusuna gitmeyenler için yaptırım istenmişti
- Exxen'le anlaştığı öne sürülen Müge Anlı'dan açıklama
- Aşı olmayanlara ilk kötü haber geldi
- Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
- Seçmen Erdoğan'ı onaylıyor mu?
- Diyanet, israfta tam gaz ileri
- İşte Erdoğan'ın 'Yazlık Sarayı'