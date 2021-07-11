Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'a çınar fidanı hediye etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı seçilişinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'a çınar fidanı hediye etti.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilişinin yıl dönümü dolayısıyla kendisine "uzun ömürlü, yüce" anlamına gelen çınar fidanı takdiminde bulundu.
10 Temmuz 2021 günü, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdikleri kutlama mesajı. pic.twitter.com/9JVgZjCUV6— MHP (@MHP_Bilgi) July 11, 2021
Bahçeli, fidanı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve Zat'ı Devletleri'nin Cumhurbaşkanı seçilişinin üçüncü yıl dönümünü gönülden kutluyor, yeni bir çınar rüyasının tezahür etmesini temenni ediyorum" mesajıyla Erdoğan'a gönderdi.
Öte yandan MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP Genel Başkanlığına seçilmesinin 24. yıl dönümü nedeniyle Devlet Bahçeli'ye 6 Temmuz'da çiçek yolladı.
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