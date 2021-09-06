Devlet Bahçeli taklidi ile gündeme gelmişti... Yunus Yuva açıklama yaptı
Yaptığı Devlet Bahçeli taklidiyle sosyal medyada gündem olan komedyen Yunus Yuva, "Genel başkanımızın bana karşı ayrı bir sevgisi, benim de ona karşı ayrı bir sevgim var. Manevi oğluyum diyebilirim. Ben ülkücü bir komedyenim. Kötü söz sahibinindir" dedi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası komedyen Yunus Yuva, 3 yıl önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiğinde, iznini alarak taklidini yaptı. Yuva, Bahçeli’nin taklidini yaptığı görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, çok sayıda olumsuz yorum aldı. Görüntülerle ilgili Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, videonun Bahçeli’nin yüksek toleransı sonrası çekildiğini belirterek, kanser tedavisi gören Yuva’yı destekledi.
‘DALGA GEÇENLER ÖNCE KENDİSİYLE DALGA GEÇSİN’
Komedyen Yunus Yuva ise 3 yıldır kanser tedavisi gördüğünü ve gösteri yapamadığını kaydetti. Sağlıklı zamanlarında sık sık Bahçeli'nin taklidini yaptığını anlatan Yuva, "Genel Başkanımız çok hoşgörülü birisi olduğu için, her yanına gittiğimde mutlaka kendisinden müsaade alıp taklidini yaparım. 100’ün üzerinde taklit yapma yeteneğim var. Aynı zamanda ressamım. Kimsenin bilmediği yönlerim var. Çekilen videolarla dalga geçenler önce kendisiyle dalga geçsin. Cesaretleri varsa Devlet Bahçeli’nin yanına gidip tatlı dille yapabiliyorlarsa buyursun yapsınlar" dedi.
‘BİRÇOK KİŞİ ÜZÜLÜP YORUMLARINI KALDIRDI’
Hastalığının duyulmasının ardından olumsuz yorumların azaldığını belirten Yunus Yuva, "Kanser hastası olduğumu öğrenen birçok kişi üzülüp yorumlarını kaldırdı. Genel başkanımızın bana karşı ayrı bir sevgisi, benim de ona karşı ayrı bir sevgim var. Manevi oğluyum diyebilirim. Ben ülkücü bir komedyenim. Kötü söz sahibinindir. İsteyen herkes istediği yorumu yapabilir" diye konuştu.
İlgili Haberler
- Bahçeli’nin danışmanından o görüntüler hakkında açıklama
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü isim yaşamını yitirdi
- Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı
- Bayraktar'dan manidar paylaşım
- Yaşadığı tacizi anlatan Danla Bilic isyan etti
- Gitarın içine gizli kamera yerleştirdi; gerçeği öğrendi
- AKP kulislerinde dolaşan kritik anket
- AKP'nin sosyal medya projesi ifşa oldu
- Taliban'ı kılık değiştirerek kandırdılar
- A101 işçileri isyan etti
- Dev maçta tarihi kaos!