Devlet Bahçeli'den askıda ekmek tepkileri yanıt

20 Ekim 2020 Salı, 11:07

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşma yapıyor. Konuşmasında askıda ekmek tartışmasına değinen Bahçeli, "Askıda ekmek kampanyası siyasi bir tepki veya eleştiri değil. kardeşliği ifade etmektir. Vatandaşlarımızın evinde ne piştiğini, ekmeğin olup olmadığını düşünmek insani ve islami mükellefiyetimizdir. Biz askıya ekmek koyduk, ekmeksizler birer birer saklandıkları delikten fırlayarak ortaya çıktı. Ne ekmeği bilirler, ne yoksulu tanırlar" diye konuştu.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın "milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir" sözüne tepki gösteren Bahçeli, "Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir diyen ekmeksiz sen nereden bilirsin milliyetçiliği. Seni kafese sokan karanlık lobilere takla atmaya devam et. Askıda ekmek kampanyamızı eleştiren odakların, milletimizin ekmeğine göz koyan kriz tacirleri olduğu açıktır. Biz ekmek diyoruz, bereket diyoruz, beka diyoruz" dedi.











