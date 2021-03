Devlet Bahçeli'nin hedef aldığı Sevilay Yılman'dan açıklama: 'Korku sardı'

31 Mart 2021 Çarşamba, 17:36

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan yayınladığı mesajlarda yazarımız Orhan Bursalı ile gazeteciler Necdet Saraç, Şaban Sevinç, Ali Haydar Fırat, Hakan Bayrakçı ve Sevilay Yılman'ı hedef aldı. Sosyal medyadan açıklama yapan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, hedef gösterildiği için sık sık uyarılar aldığını aktardı. Daha önce de MHP'li isimler tarafından hedef alınan gazeteciler saldırıya uğramıştı.

Bahçeli'nin hedef göstermesi nedeniyle korku yaşadığını aktaran Yılman şu açıklamaları yaptı:

"Sayın Devlet Bahçeli, şahsımı hedef gösterdiğiniz bu tweet dolayısıyla telefonum susmuyor. Ailem başta olmak üzere eş dost arayıp; 'Dikkat et çünkü artık her an başına bir şey gelebilir' diyor. Bir tweetiniz yüzünden insanları böyle korku sarması gerçekten anlaşılır gibi değil.

Bir de çok tuhaf ama ne ekranda ne de yazımda 'erken seçim olacak' gibi bir ifadem asla olmadı. Tersini savundum hep! Çünkü yeni sistemde bunun kararının da Cumhurbaşkanı kararnamesi veya meclisin 4'te 3 çoğunluğu ile mümkün olduğunu iyi bilen bir gazeteciyim!

Ayrıca beni takip edenler kabul edeceklerdir: İktidara da muhalefete de gerektiğinde eleştirel yaklaşımı olan; iktidara ya da muhalefete kategorik yandaş ya da kategorik karşıt bir gazeteci değilim. Ya birileri yanlış bilgi vermiş benimle ilgili ya da siz isimleri karıştırdınız!"

"İLK VE SON SÖZÜMDÜR"

Ali Haydar Fırat ise Bahçeli'nin hedef gösterdiği tweeti alıntılayarak Mustafa Kemal Atatürk ve katledilen yazarımız Uğur Mumcu'nun fotoğraflarını paylaşarak, "İlk ve son sözümdür..." notunu düşütü.

BAYRAKÇI'DAN AÇIKLAMA

Gazeteci Hakan Bayrakçı ise yayınladığı mesajda, "Adımı birlikte andığınız arkadaşlarımla gurur duyarım. İnançları doğrultusunda konuşurlar. Biliniz ki ne TV kanallarından, ne de CHP’den hiçbirimiz maaş almayız, menfaat sağlamayız. Ve hatta yeri geldiğinde de muhalif partileri eleştiririz. Selam ve saygılarımla" dedi. Bayrakçı'nın bu açıklamasını, hedef gösterilen bir diğer gazeteci Şaban Sevinç de paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçel, Necdet Saraç, Şaban Sevinç, Ali Haydar Fırat, Hakan Bayrakçı, Orhan Bursalı ve Sevilay Yılman’ın ismini verdi. Bahçeli, “Mesela, Necdet Saraç, Şaban Sevinç, Ali Haydar Fırat, Hakan Bayrakçı, Orhan Bursalı ve Sevilay Yılman’a varıncaya kadar farklı televizyon ekranlarda CHP’nin hem sözcülüğünü hem seçim kulisi yapan ücretli tetikçilere üzülüyorum, durmadan yırtınıp kendilerini paralıyorlar” diyerek gazetecileri hedef almıştı.