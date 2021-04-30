Dexter ekranlara geri dönüyor: Tanıtım videosu yayımlandı
Son derece popüler bir dizi olmasına rağmen yaklaşık 8 yıl önce ekranlara veda eden Dexter, sonbaharda yeniden seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen dizinin ilk tanıtım videosu da yayımlandı.
Efsane dizi için geri sayım başladı... Beyazperde'nin haberine göre Michael C.Hall'ın ikonik rolünü yeniden canlandıracağı dizi 2021 yılı içerisinde, daha sonra açıklanacak bir tarihte geri dönecek. Orijinal dizinin ilk dört sezonunun showrunnerı Clyde Phillips bu sezon geri dönüyor ve finalde oluşan hayal kırıklığının düzelmesi için bu önemli bir adım.
Sekizinci sezon finali, hayranları üzdüğü gibi, listelerde de gelmiş geçmiş en kötü dizi finallerinden biri olarak gösterildi. Bu sebeple, geri dönüş haberi büyük sevinç yarattı ve güzel bir final için umutları artırdı. Hall, bu noktada geri dönmesi planlanan tek orijinal oyuncu gibi gözüküyor. Krakter, son olarak Oregon'da, kendini doğaya bırakmış bir şekilde görülmüştü.
Showtime'ın Dexter hesaplarından ve sosyal medyadan yayınlanan yeni teaserda, bir önceki videonun olduğu atmosfer görülüyor ve bu kez, Dexter'ı camdan dışarıyı izlerken görüyoruz. Bir önceki videoda "Doğaya geri dönmek gibisi yok." diyen Dexter, bu kez Nina Simone'dan duyulan Misunderstood şarkısı eşliğinde kameralara dönüyor ve o meşhur bakışlarından birini atıyor.
Dizinin Türkiye’de hangi platformda yayınlanacağı ise henüz belli olmadı.
İşte, merakla beklenen Dexter'ın yeni tanıtım videosu:
Video Haberler
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Tam kapanmanın ilk gününde metrelerce araç kuyruğu
- Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası
- Mehmet Öz'den kız kardeşine yeni suçlama
- Küçük çocuktan kova ile bateri şov
- Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
- Türkiye Amerika’nın işgaline destek vermiştir
- İftarı beklerken en büyük acıyı yaşadılar
En Çok Okunan Haberler
- Tekeller 'yasak kalktı' dedi, bakanlık açıklama yaptı
- Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge
- Demirtaş'ın hapis cezası onandı
- Büyük karmaşa: Cezalar başladı
- Fenerbahçe'de yüksek gerilim; sahada kapıştılar!
- TTB Genel Sekreteri Bulut'tan kritik aşı açıklaması
- 1 Mayıs eylemine George Floyd'u hatırlatan müdahale
- MEB'den ek ücret açıklaması
- AKP MKYK üyesinden Erdoğan'a uyarı
- 'Dillerinizi keser, itlaf ederiz' tehdidi