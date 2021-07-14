Diego Costa’nın önceliğinin Benfica olduğu iddia edildi
Beşiktaş'ın gündemindeki Diego Costa’nın Benfica’nın son teklifini görüşmek için Madrid’e gittiği belirtildi.
İspanya’da yayın yapan AS gazetesinde yer alan haberde, Diego Costa’nın transfer görüşmesi yapmak için İspanya’nın başkenti Madrid’e gittiği belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun Benfica ile son bir görüşme yapacağı ifade edilirken önceliğinin Portekiz ekibi olduğu iddia edildi.
“BEŞİKTAŞ’IN TEKLİFİ DAHA YÜKSEK”
Haberde, Beşiktaş’ın Costa’ya iyi bir teklif sunduğu ve Benfica’nın teklifinden yüksek olduğu belirtildi. 22 Aralık’tan bu yana resmi maça çıkmayan İspanyol forvete Arabistan liginden de teklifler olduğu ancak Costa’nın Avrupa’da kalmak istediği kaydedildi.
Benfica’nın eski başkanı Luis Filipe Vieira yönetiminin geçtiğimiz haftalarda Costa ile görüşme gerçekleştirdiği ancak Vieira’nın tutuklanmasının ardından görüşmelerin aksadığı belirtildi.
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