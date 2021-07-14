Diego Costa’nın önceliğinin Benfica olduğu iddia edildi

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 18:30

İspanya’da yayın yapan AS gazetesinde yer alan haberde, Diego Costa’nın transfer görüşmesi yapmak için İspanya’nın başkenti Madrid’e gittiği belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun Benfica ile son bir görüşme yapacağı ifade edilirken önceliğinin Portekiz ekibi olduğu iddia edildi.

“BEŞİKTAŞ’IN TEKLİFİ DAHA YÜKSEK”

Haberde, Beşiktaş’ın Costa’ya iyi bir teklif sunduğu ve Benfica’nın teklifinden yüksek olduğu belirtildi. 22 Aralık’tan bu yana resmi maça çıkmayan İspanyol forvete Arabistan liginden de teklifler olduğu ancak Costa’nın Avrupa’da kalmak istediği kaydedildi.

Benfica’nın eski başkanı Luis Filipe Vieira yönetiminin geçtiğimiz haftalarda Costa ile görüşme gerçekleştirdiği ancak Vieira’nın tutuklanmasının ardından görüşmelerin aksadığı belirtildi.