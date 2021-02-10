Dikkat çeken karşılaştırma: "Ayşe Buğra'nın aldığı uluslararası atıf sayısı 5776, iktidarın atadığı 71 rektörün ise 0"

10 Şubat 2021 Çarşamba, 16:08

CHP'li Yunus Emre, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ayşe Buğra'nın, Erdoğan tarafından 'provokatörlük' ile suçlanmasını eleştirdi.

"Avrupa Konseyi'nin raporlarında çok gündeme getirilen konu Osman Kavala" diyen Emre, "Bu hafta mahkemesi varken, ne yazık ki geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşma yaparak aslında cumhurbaşkanlığı makamının, Türkiye'nin birliğini temsil etme görevinin çok dışında bir açıklama yaptı. 'Bu ülkede Soros'un adeta temsilcisi olan kişinin karısı da aynı şekilde Boğaziçi'nde provokatörlerin içinde yer alan bir kadındır' dedi. Bu Türkiye için gerçekten bir utanç manzarası" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre

CHP'li Yunus Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği Sayın Ayşe Buğra'yı yakından tanırım. Kendisinin öğrencisi oldum, dünya çapında bir bilim insanıdır. 2015 yılında Dünya Bilimler Akademisi'nin sosyal bilimler ödülünü almış bir insan. Buraya gelmeden önce baktım, uluslararası bilim atıf endekslerinde 5776 atıf alan bir akademisyenden bahsediyoruz. Sizin atadığınız 71 rektörün atıf sayısı 0. Türkiye'de üniversiteleri bu hale getirdiniz. Ve ülkede sosyal politika alanına emekler vermiş, dünya çapında isim yapmış bir öğretim üyesi ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarını bizim mesleğimize de, öğretim üyeliği mesleğine de bir saldırı olarak değerlendiriyorum."