Dilipak'tan "AKP" sözlerine sert tepki: Şereflerini kiralayan...

11 Eylül 2021 Cumartesi, 10:29

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Fasıklar size bir haber getirdiklerinde!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Dilipak bugünkü yazısında, “15 yıl boyunca AKP’yi destekleyen Dilipak, şimdi AKP muhalifi olmuş ve kıyasıya AKP’yi eleştiriyor.” sözlerine tepki gösterdi.

Dilipak yazısında, "Ben sadece MNP’ye üye oldum, 1960’lı yıllarda. Her zaman doğruları savundum, yanlışlara karşı çıktım, aklım erdiğince, hep bir topluluğa olan kızgınlığım bile beni onlar hakkında adaletsizliğine sevk etmemesi için dua ettim. Bana iftira eden bu münafıklara ise lanet ediyorum.” dedi.

Dilipak'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şimdi, son yalanları da şöyle: “11 Eylül’de İstanbul Maltepe’de aşı ve PCR karşıtı miting düzenlenecek. Organizasyonu kim yapıyor? Abdurrahman Dilipak. Tarihe dikkat edin: 11 Eylül 9. ay ve 11. Gün! Abdurrahman Dilipak’ı 1992 yılından, ateizmden İslâm’a döndüğüm günden beri 30 yıldır takip ederim. Bu zamana kadar hakkında en az bin tane dava açılmıştır, fakat hiç ceza almaz. FETÖ’yü masa başında kuran CIA Ortadoğu istasyon şefi Siyonist Yahudi Graham Fuller 1990 yılında kendisine gelir ve ılımlı İslâm’ın siyasî ayağını kurmayı teklif eder. İlginç!”

Bunu da benim yazdıklarımdan, açıklamalarımdan öğrenmiştir. Bu planı açıklayan kişiyi neyle suçluyor. Bunu anlattığım “Bu din benim dinim değil” kitabından haberi yok anlaşılan.

“Not; Mitinge kesinlikle katılmayın ve yakınlarınızı da uyarın. ABD Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayı unutmayın.. AKP’nin kurulması için 365 gün makale yazan ve 15 yıl boyunca AKP’yi destekleyen Dilipak, şimdi AKP muhalifi olmuş ve kıyasıya AKP’yi eleştiriyor. Yer miyiz?. Yemeyiz. Bizi dünyadan bihaber gelenekçi muhafazakâr seçmenle karıştırmayın.”

Bu müfterileri tanıyın diye bunları yazıyorum. Bir tek bu değil. Avukatlarım bu tür iftiraları takip ediyorlar. Kendileri bilir. Bunun bir de öbür dünyası var. Ben sadece MNP’ye üye oldum, 1960’lı yıllarda. Her zaman doğruları savundum, yanlışlara karşı çıktım, aklım erdiğince, hep bir topluluğa olan kızgınlığım bile beni onlar hakkında adaletsizliğine sevk etmemesi için dua ettim. Bana iftira eden bu münafıklara ise lanet ediyorum.